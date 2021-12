In pieno inverno, il capo più utilizzato da tutti è sicuramente il maglione. A vita alta, a girocollo o con lo scollo a V poco importa, il maglione è un must have del nostro guardaroba. Caldo e soffice, ci protegge dal freddo agghiacciante di queste giornate grigie e uggiose e permette di stare al caldo.

La sensazione che proviamo è quella di un enorme orsacchiotto che ci abbraccia. Infatti, il tessuto dei maglioncini solitamente è la lana o il caldo cotone. Eppure quello più delicato e pregiato è il cashmere. Vellutato, delicato e chic, il cashmere proviene dal manto della capra, che in condizioni climatiche molto distintive sviluppa un pelo dalla capacità termo-regolatrice in base al cambiamento, appunto, delle condizioni climatiche.

Ecco perché è più pregiato rispetto alla lana, nonostante questa sia ottima, altrettanto morbida e adatta a riscaldarci durante il periodo invernale. Ma essendo un tessuto così delicato, come si lavano i maglioni per evitare di danneggiarli? Abbiamo due opzioni in tal senso. Il lavaggio in lavatrice e quello a mano.

Il lavaggio in lavatrice

Oltre alla lana ecco come lavare i maglioni di cashmere e altri tessuti delicati per averli sempre morbidissimi e caldi. Innanzitutto consigliamo di lavare questi tessuti delicati, come anche la seta, singolarmente, ossia evitando di inserirli insieme ad altri capi di diverso tessuto. Al massimo possiamo inserire tre maglioni di cashmere o lana insieme.

Prima, però, di metterli dentro la lavatrice, consigliamo un trucchetto. Inseriamo il maglione al rovescio all’interno di una bacinella con acqua fredda giusto per qualche minuto. Scoliamo l’acqua senza strizzare il maglione e inseriamo dentro la lavatrice impostandola nel lavaggio per la lana a 30° gradi con acqua fredda a 600 giri.

Per quanto riguarda il detersivo, consigliamo 1/3 di tappo di quello adatto ai capi delicati come la lana e chiudiamo. Non appena la lavatrice avrà assorbito il detersivo, inseriamo giusto qualche goccia di candeggina delicata e un po’ di ammorbidente nell’apposito scomparto. In ogni caso, questi detersivi per lavatrice sono perfetti per un bucato igienizzato e profumato spendendo poco.

Una volta finito il lavaggio, non mettiamo i maglioni nell’asciugatrice, bensì sullo stendino orizzontale, poiché l’asciugatrice rischierebbe di rovinare questi tessuti così delicati. Adesso vediamo come lavarli a mano nel migliore dei modi.

Il trucco, per lavare il cashmere e la lana senza rovinarli e per averli sempre morbidi e caldi, è quello di rovesciarli e immergerli in acqua fredda con sapone delicato, senza strofinare ma massaggiandoli delicatamente con movimenti circolari. Un fattore essenziale da non dimenticare è il tempo, 4/5 minuti al massimo dentro la bacinella. Anche per questo tipo di lavaggio vale la regola dell’asciugatura sullo stendino orizzontale.

