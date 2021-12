Contro macchie sul bucato dopo il lavaggio in lavatrice proviamo questo trucchetto formidabile per avere sempre capi come nuovi

La lavatrice è quello strumento indispensabile realizzato per darci una mano. E che gran mano che ci dà, se pensiamo a come lavavano le nostre nonne e bisnonne quando erano piccole. È uno strumento ingegnoso ma altrettanto ingegnoso deve essere il modo in cui la utilizziamo.

Spesso diamo la colpa alla lavatrice se i nostri capi puzzano dopo il lavaggio o se non sono abbastanza puliti. Sicuri che sia colpa sua? Potrebbe essere, infatti, che la lavatrice restituisca capi non proprio perfetti a causa nostra. Troppo detersivo, troppo poco detersivo, scarsa manutenzione e così via possono essere le cause di un malfunzionamento.

Da qui scaturiscono problemi come capi non perfettamente puliti, macchie che non sappiamo da dove provengano e cattivi odori dopo ore di lavaggio. A tal proposito, abbiamo sempre sbagliato con il lavaggio degli asciugamani ed è per questo motivo che spesso puzzano.

Arrivati ad un certo punto, la lavatrice “smette di funzionare” come prima, poiché sbagliamo sicuramente qualcosa senza rendercene conto. Per esempio, la pulizia della lavatrice è davvero importante per evitare future problematiche come il calcare.

E se vogliamo un bucato igienizzato e profumato spendendo poco, questi detersivi sono ottimi secondo un’indagine. La scelta dei detersivi, infatti, è fondamentale affinché il bucato sia quello desiderato. Ma se alla fine del lavaggio si dovessero presentare delle piccole macchie nere o grigie, la nostra lavatrice ci sta dicendo qualcosa che sarebbe meglio approfondire.

Perché le macchie?

Queste piccole macchie possono provenire dalle guarnizioni, alle quali non prestiamo l’attenzione dovuta, oppure dalle pareti della vasca di lavaggio, sotto al cestello. Potrebbe capitare, infatti, che delle incrostazioni nere si formino su queste parti della lavatrice. Queste non sono altro che muffe, in sostanza.

Queste, a loro volta, possono essere causate da lavaggi brevi esclusivi e frequenti, dall’uso di un detersivo senza ossigeno attivo, da una quantità eccessiva di ammorbidente. E con il tempo si attaccano alle pareti della vasca di lavaggio, formando questo colorito scuro.

Contro macchie sul bucato dopo il lavaggio in lavatrice proviamo questo trucchetto formidabile per avere sempre capi come nuovi

Ecco perché i nostri capi possono presentare queste macchie e così abbiamo risposto alle nostre tante domande sulla loro provenienza. Ma contro macchie sul bucato dopo il lavaggio in lavatrice proviamo questo trucchetto formidabile per avere sempre capi come nuovi.

Ovviamente bisogna pulire questo sporco incrostato sia nelle guarnizioni che nella vasca di lavaggio, al di sotto del cestello. Quindi aiutiamo la lavatrice a pulirsi, facendole fare un ciclo di pulizia ad alta temperatura con un cura lavatrice in polvere o anche con un cucchiaio di bicarbonato.

Se a fine pulizia l’acqua dovesse essere nera, allora significa che avrà bisogno di un altro ciclo. I prodotti consigliati sono un cura lavatrice in polvere che contiene additivi igienizzati o liquido che sgrassa i residui, aggiungendo anche il bicarbonato oppure il percarbonato di sodio.