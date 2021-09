C’è chi crede che gli eventi della vita, belli o brutti, siano dettati dal destino.

Invece c’è chi pensa che una buona dose di fortuna sia la componente fondamentale quando si tratta di assumere decisioni importanti.

C’è poi chi crede ciecamente nelle proprie convinzioni senza possibilità di smentita e chi invece non riesce ad avere un’opinione propria.

Potremmo continuare all’infinito.

Per fortuna non siamo tutti uguali e sono anche questi aspetti a renderci unici e speciali, simpatici agli occhi di qualcuno e odiosi per altri.

Pochi sanno però che nella vita quotidiana così come in certi atteggiamenti e modi di fare non sono solo il carattere o la personalità ad essere determinanti.

Esistono dei meccanismi mentali inconsci che si attivano automaticamente e che possono anche tenderci delle trappole.

Ecco come la mente può tenderci delle trappole e farci anche commettere grossi sbagli

Stiamo parlando dei bias cognitivi.

La mente, per sua natura, da un lato cerca di risparmiare energie e dall’altro cerca di trovare risposte e soluzioni nel minor tempo possibile.

La combinazione di questi due fattori fa sì che il cervello trovi delle scorciatoie e sia soddisfatto così.

Tuttavia nel farlo commette inevitabilmente degli errori di valutazione, i bias cognitivi, che possono minare tutte le decisioni della nostra vita.

Troppe informazioni tutte insieme e così tante decisioni da prendere, ed ecco come la mente può tenderci delle trappole e farci commettere anche grossi sbagli.

I principali bias cognitivi sono i seguenti e sono in grado di influenzare la nostra percezione della realtà, talvolta facendoci assumere scelte sbagliate.

Le trappole più comuni

Self serving bias

Secondo questo meccanismo risultati ed eventi positivi dipendono soltanto da noi. Se invece le cose vanno male la colpa è solo degli altri o delle circostanze.

Confirmation bias

Questo bias si attiva quando, per difendere le nostre convinzioni, cerchiamo soltanto prove a nostro favore escludendo quelle contrarie.

Overconfidence bias

Questa trappola interviene facendoci sopravvalutare le nostre capacità, ci fa ignorare eventuali pericoli e ci induce inconsciamente a non impegnarci abbastanza.

Halo effect

Quando stimiamo qualcuno per le sue competenze in un determinato settore, tenderemo a ritenerlo una persona competente in tutto, anche dove non ha alcuna conoscenza.

Pygmalion effect

Si tratta della cosiddetta “profezia che si autoavvera”.

Se qualcuno vicino a noi, o noi stessi per primi, crediamo che una cosa, positiva o negativa, accadrà è molto probabile che sarà così.

Esistono oltre 200 meccanismi che governano la nostra mente, conoscere quelli più comuni può aiutarci ad individuarli per aggiustare il tiro.

