Il koulibiac è un tipico piatto della tradizione russa, che abbiamo arricchito nella cucina internazionale. Possiamo utilizzare la pasta sfoglia come la ricetta che proponiamo o la pasta lievitata, oppure ancora la pasta brioche salata. Anche i ripieni possono variare a seconda delle nostre preferenze.

Il koulibiac nasce come antipasto per i giorni di festa, ma chiaramente può trasformarsi in un sontuoso piatto unico. La preparazione è un po’ elaborata, richiede circa 2 ore, pertanto, scegliamo il momento più opportuno per noi per realizzarla.

Come cucinare un piatto degno della cucina degli zar di Russia con filetti di salmone e funghi champignon

Ingredienti per 6 persone:

600 g di filetti di salmone senza pelle;

300 g di pasta sfoglia;

brodo vegetale;

300 g di funghi champignon;

2 scalogni;

20 g di burro;

un cucchiaino di olio d’oliva;

3 uova sode;

2 tuorli;

un bicchiere di vino bianco;

80 grammi di riso a chicchi lunghi;

un ciuffo di prezzemolo;

un limone, sale e pepe.

Procedimento

Immergiamo i filetti di salmone in un litro di brodo mescolato con il vino. Portiamo a un’ebollizione leggera, togliamo dal fuoco e lasciamoli immersi nel liquido per circa 10 minuti.

Sgoccioliamo il pesce con un mestolo forato, spezziamolo e mettiamolo da parte. Intanto, lessiamo il riso al dente nel brodo di cottura bollente del salmone e poi scoliamolo.

Puliamo, quindi, i funghi, eliminando le parti terrose. Laviamoli, asciughiamoli, tritiamoli grossolanamente e irroriamoli con il succo del limone.

Rosoliamo gli scalogni tritati con olio e burro. Dopo di che, uniamo i funghi cuociamo per circa 10 minuti, finché sarà evaporata l’acqua di vegetazione, saliamo e pepiamo. Tritiamo grossolanamente le uova sode, puliamo il prezzemolo e tritiamolo. Mescoliamo al riso i funghi, le uova e un quarto del salmone e il prezzemolo. Scaldiamo il forno a 180°.

Stendiamo la pasta sfoglia in 2 rettangoli di 30 x 20 cm e 3 mm di spessore. Disponiamo, poi, un rettangolo sulla carta da forno e distribuiamoci il salmone rimasto.

Mettiamo sul salmone il mix di riso e spennelliamo di tuorlo sbattuto i bordi della pasta. Ricopriamo con l’altra parta e premiamo sui bordi, per saldare.

Stendiamo sottile la pasta rimasta e ricaviamo lunghe strisce di un centimetro di larghezza. Spennelliamo di tuorlo e disponiamole a grata sul koulibiac.

Formiamo due fori al centro con due cilindri di cartoncino, mettiamo il koulibiac in forno e cuociamo per 30 minuti.

Ecco come cucinare un piatto degno della cucina degli zar di Russia con filetti di salmone e funghi champignon. Ricordiamoci che possiamo accompagnarlo benissimo a un’insalata mista e a un dessert a base di frutta.