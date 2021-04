Tutti i film e i cartoni animati Disney hanno appassionato non solo i bambini ma anche gli adulti. Ci catapultano in un mondo magico facendoci vivere quel senso di spensieratezza e allegria. Eppure, ci fanno vivere anche delle bellissime emozioni attraverso le canzoni che ormai sono diventate iconiche.

Non tutti sanno però che ognuna di loro ha un significato. Ecco come i film Disney nascondono qualcosa che ci stupirà non appena lo scopriremo. È importante fare vedere ai bambini, e non solo, i film Disney perché imparano più facilmente i valori e l’etica. Perché insegnano una morale.

La drammaticità nei film e cartoni animati Disney sono quelli che colpiscono di più. Non solo per la scena in sé ma perché insegna un qualcosa di profondo. Vediamo qual è la morale in alcuni dei cartoni animati più amati.

Ecco come i film Disney nascondono qualcosa che ci stupirà non appena lo scopriremo.

Aladdin

A parte la simpatia e il valore importante del Genio, Aladdin è il classico esempio di come la vita ripaghi prima o poi l’umiltà. Ciò che conta è la nobiltà d’animo e non il titolo.

Coco

Coco è forse il cartone animato con la morale più profonda di tutti. Insegna che chi ci lascia sulla terra in realtà continua a vivere all’interno del nostro cuore. Il ricordo e il pensiero sono essenziali affinché si continui a vivere.

Il Re Leone

A parte la drammaticità della morte di Mufasa, questo lungometraggio insegna che “il passato può fare male ma dal passato si può fuggire o imparare qualcosa”. È giusto sbagliare, poiché dagli errori si impara. Inoltre, insegna il senso di responsabilità ed il coraggio.

La Bella e la Bestia e il Gobbo di Notre-Dame

Anche questi due cartoni insegnano qualcosa di profondo: la bellezza dell’anima. La bestia sbaglia per poi pentirsi e redimersi grazie all’amore. L’amore salva e rende migliori. Nel Gobbo di Notre-Dame la morale si percepisce subito.

La carica dei 101 e Tarzan

La carica dei 101 insegna che gli animali sono parte della famiglia, non sono giocattoli e non sono “oggetti” nati per creare le pellicce. Inoltre, mostra come gli animali provano un amore incondizionato per gli umani e il senso di lealtà e protezione verso la famiglia. In Tarzan l’insegnamento è il rispetto anche degli animali “selvatici” che non sono stati creati per ricavare denaro ma per stare in libertà.

Rapunzel e l’intreccio della torre

Bellissimo cartone animato, insegna a credere sempre nei propri sogni, a non arrendersi mai ed avere coraggio.