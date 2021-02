Qualche giorno fa, esattamente il 23 febbraio “Star”, il nuovo canale streaming, ha debuttato anche da noi in Italia.

Iniziamo ad anticipare che si tratta di un’estensione del servizio streaming “Disney+”.

E per chi è amante di film e serie Tv si tratta davvero di una novità assolutamente da non perdere su Disney+. Il nuovo servizio prevede infatti un sostanzioso catalogo dedicato ad un pubblico più maturo. L’ampliamento dei contenuti a disposizione è sia quantitativo che qualitativo.

Una novità da non perdere su Disney+

Su “Star” tornano i cult di qualche anno fa come “Desperate Housewives”, “Modern Family”, “X-Files” e “I Griffin” solo per citarne alcuni.

Abbiamo parlato di una novità da non perdere su Disney Plus, ma in verità ce ne sono molte di più.

“Star” includerà infatti anche novità assolute: le serie originali Star.

Tra queste ci sarà “Godfather of Harlem” che narra la storia del boss del crimine Bumpy Johnson, il primo gangster afroamericano a sfidare la mafia bianca.

Ancora, troviamo “Big Sky”: un bel thriller ricco di sorprese e colpi di scena. La serie racconta le vicende di due detective privati che si mettono alla ricerca di due ragazze scomparse sull’autostrada del Montana.

Insomma, i contenuti digitali disponibili sono davvero tanti, ce n’è per tutti i gusti.

I minori comunque potranno navigare senza problemi all’interno del resto di Disney+. Questo aggiornamento garantisce un’esperienza più adatta alle famiglie e permette di controllare con più sicurezza i più piccoli.

Su Star, come dicevamo, è stato introdotto un sistema di parental control che proibirà la visione di determinati contenuti ai bambini. Infatti si possono bloccare i profili +18 con un PIN per evitare accessi non adatti.

Sarà anche possibile per il titolare dell’account modificare le impostazioni dei diversi profili all’interno dell’account stesso. In pratica l’utente potrà limitare la visione di ogni profilo in base a sei fasce d’età: 6, 9, 12, 14, 16 e 18 anni.

Le varie novità sono disponibili su tutti i dispositivi ormai presenti nella stragrande maggioranza delle case: smartphone, tablet e smart Tv compatibili con la piattaforma.

Come avevamo annunciato è una novità da non perdere su Disney+.