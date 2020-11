Ecco come funziona il cashback extra di Natale, consigli per ottenerlo direttamente sul conto corrente

Buone notizie per gli italiani sul fronte del risparmio, è in arrivo un regalo di Natale per migliaia di cittadini.

Il Governo, dopo aver annunciato un cashback per chi utilizzerà assiduamente carte di credito e metodi digitali di pagamento, è al lavoro sulla proposta di un nuovo rimborso.

Questo bonus sarà valido per il mese di dicembre.

Alla base di questa iniziativa c’è la volontà di contrastare evasione fiscale e circolazione di contanti.

Ma perché questo extra cashback?

Il motivo principale è dare una spinta all’economia italiana, specialmente a quelle attività commerciali che hanno subito gravi danni a causa delle chiusure dovute alla pandemia.

Non si hanno ancora molte informazioni a disposizione su questa ultima iniziativa di aiuto alle famiglie e alle attività commerciali.

Dalle prime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un rimborso del 10% fino a un totale di 150 euro. Questo rimborso sarà riservato a chi utilizza le carte di credito nel mese di dicembre.

Essendo stato pensato per incentivare gli acquisti di Natale questo cashback extra sarà elargito in seguito a una spesa pari o superiore a 1.500 euro suddivisa in più transazioni.

Sarà, infatti, introdotto un limite di transazione che funzionerà in questo modo: per raggiungere la cifra richiesta saranno necessarie almeno dieci transazioni da 150 euro l’una.

Queste spese dovranno essere effettuate attraverso l’utilizzo di moneta elettronica, sia carte di credito che metodi digitali come Satispay.

Il rimborso, secondo le ultime indiscrezioni, sarà erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario, presumibilmente già alla fine dell’anno in corso.

Requisiti essenziali

Attenzione però perché il Governo ha posto alcuni requisiti essenziali per poter ottenere questo cashback.

Si precisa che sarà necessario essere maggiorenni e avere la residenza in Italia.

Bisogna poi effettuare i pagamenti attraverso carte che non siano anche utilizzate per l’attività di impresa o per studi professionali.

Sarà, poi, fondamentale registrarsi al portale IO della pubblica amministrazione fornendo codice fiscale ed estremi delle carte che verranno utilizzate per ricevere il rimborso.

Spese escluse dal rimborso

Importante sottolineare che non saranno incluse tra le spese utili per ottenere il rimborso quelle effettuate su siti di e-commerce.

Ecco, quindi, come funziona il cashback extra di Natale, consigli per ottenerlo direttamente sul conto corrente.

Sarà, quindi, possibile accumulare transazioni e ottenere il cashback solamente recandosi ad acquistare in negozi fisici.