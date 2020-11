Nonostante questi tribolati ultimi mesi, per fortuna anche quest’anno si avvicina il Natale. Non sarà sicuramente la solita atmosfera gioiosa per molti di noi, che in questo periodo hanno perso dei cari. E, la nostra Redazione coglie l’occasione per un abbraccio virtuale ai nostri Lettori colpiti dai lutti familiari. Il Natale 2020, che purtroppo sarà ridimensionato e non vedrà i tipici banchetti del momento, porta comunque con sé le sue tradizioni. E, tra queste, ovviamente, anche quella dei regali. I nostri Esperti suggeriscono come provare a indovinare i regali di Natale senza sbagliare scegliendo le idee giuste per chi ha già veramente tutto. Scartare i regali, infatti, e leggere la delusione un regalo non azzeccato sul volto di chi ci sta di fronte è un mezzo fallimento per il donatore.

Un bel giradischi

Nell’era dell’hi-tech, in cui ascoltiamo la musica con qualsiasi programma e utilizzando ormai soprattutto il web, un bel giradischi, potrebbe essere un’idea regalo abbastanza originale. Soprattutto per i più giovani, che magari non hanno mai avuto il piacere di ascoltare il suono originale di alcuni LP, con l’inconfondibile rumore della puntina in avvio. Senza contare che, puntare su un giradischi, vuol dire anche scegliere un complemento d’arredo particolarmente affascinante per la nostra casa. Risentire i grandi classici in versione originale, sarà sicuramente un enorme piacere.

Un kit home theatre

Indovinare i regali di Natale senza sbagliare scegliendo le idee giuste per chi ha già veramente tutto, puntando su un kit audio per la televisione. Ci riferiamo al sistema “soundbar” e al kit “home theatre”, che, per dirla in italiano, sono la barra del suono e le casse amplificatore. Se la persona a cui vogliamo fare un regalo, non è in possesso di questi accessori, ma ama il cinema, amerà anche noi per questo splendido regalo. Sedersi sul divano, scegliere un bel film d’azione o di avventura e sembrare di essere al cinema, ma nella pace di casa nostra, non ha eguali.

Una cantinetta frigo

Noi italiani, si sa, amiamo la cucina, ma anche il buon vino. E, siccome, sotto l’albero troviamo spesso bottiglie di vini e liquori pregiati, ecco questa volta l’idea del loro contenitore. Perché non regalare quindi una cantinetta frigo, puntando quindi sulla comodità, magari unita anche al design? Pensando magari di unire alla cantinetta qualche bottiglia di buon vino italiano.

Approfondimento

