Pensare a un inverno senza minestrone è un po’ come pensare a un’estate senza gelato. Con le fredde serate invernali, nulla di meglio di una gustosa zuppa bollente o un delizioso e caldo minestrone. Varianti alle classiche versioni del minestrone ce ne sono davvero tante, i nostri Esperti suggeriscono il segreto del piatto perfetto per l’inverno con tanti nutrienti ma sole 100 calorie. Consigliamo ovviamente di preparare quasi tutto possibilmente in casa, per evitare di assumere troppi conservanti. Eventualmente, per velocizzare la ricetta, possiamo utilizzare il brodo vegetale già pronto, stando però attenti all’etichetta degli ingredienti.

L’occorrente per 5 persone

Ecco la lista degli ingredienti per il minestrone da sole 100 calorie a porzione, per 5 persone:

un litro di brodo vegetale;

una zucchina;

un pomodoro;

una carota;

80 grammi di piselli;

70 grammi di ceci;

10 asparagi precotti;

1 porro;

sale e pepe;

prezzemolo e basilico;

olio extravergine;

aglio e zenzero a piacere.

La preparazione

Il segreto del piatto perfetto per l’inverno con tanti nutrienti ma sole 100 calorie ci permetterà di fare letteralmente pulizia dell’intestino, del fegato e degli organi interni. Ecco come prepararlo:

se partiamo dalla base del brodo già pronto, lo utilizziamo in partenza, inserendo la carota, la zucchina, il pomodoro e il porro, lasciandoli cuocere assieme per qualche minuto per rilasciare i nutrienti;

inseriamo quindi del basilico, il basilico, i piselli e i ceci, meglio, se precotti, aggiungendo del sale, nel caso serva e un pizzico di pepe;

dopo qualche minuto, spegniamo il fuoco, e, con l’utilizzo del frullatore con le fruste, trituriamo e frulliamo;

una volta reso il tutto omogeneo, riaccendiamo il gas e lasciamo cuocere a fiamma bassa solo per 2/3 minuti, aggiungendo, a piacere, dell’aglio e della polvere di zenzero.

Il nostro concentrato di salute sarà pronto per essere servito, senza dimenticare però il gusto, come accade in alcuni minestroni dietetici. Nel nostro caso, infatti proponiamo un piatto completo, depurativo, ma anche in grado di fornire energia e contenuto.

Approfondimento

