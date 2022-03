Fino a dieci anni fa oggetti come il lettore videocassette e quello DVD erano popolari e diffusissimi. Poi, con l’avvento del computer e delle TV più tecnologiche sono lentamente scomparsi.

In particolare, i nuovi modelli di smart TV non si riescono a collegare ai vecchi lettori. Per questo motivo in molti hanno gettato o smesso di usare questi vecchi apparecchi tecnologici. Tanti di noi, però, possiedono decide di vecchie cassette e DVD, DC musicali o DVX.

In realtà, se abbiamo ancora un vecchio lettore dobbiamo rispolverarlo, perché c’è un semplicissimo metodo per farlo tornare in funzione. Ecco come far tornare in funzione il vecchio lettore DVD grazie a un piccolo oggetto.

Basta un piccolo oggetto che costa pochi euro

Moltissimi possiedono film classici, video della famiglia o CD musicali su un supporto digitale e non sa come usarli. Se non abbiamo un lettore integrato al pc né un moderno lettore da collegare alla smart TV sembra davvero impossibile.

Chi di noi ha già provato a collegare un lettore DVD alle televisioni più nuove sa che è difficile e sembra impossibile. Se il lettore solitamente possiede un’uscita scart, la TV, invece, non ha questo ingresso.

In realtà, ciò non si tratta di un grave problema, perché basta adottare un piccolo trucco per risolvere la questione. Non ci resta che procurarci un piccolo riduttore con cui collegare i cavi e il nostro lettore vecchio di anni tornerà a funzionare come prima.

Ecco come far tornare in funzione il vecchio lettore DVD con questo piccolo trucco

Dobbiamo semplicemente procurarci un riduttore che colleghi i cavi scart a quelli HDMI delle televisioni più moderne. Questo piccolo oggetto tecnologico costa pochi euro e si può posizionare dietro la TV.

Solitamente viene venduto con i due cavi, uno scart e uno HDMI. Collegheremo i cavi alle rispettive uscite e come in una magia potremo tornare a vedere i vecchi cd su uno schermo di qualità.

Ma le sorprese non sono finite qui. Se possediamo un lettore videocassette, magari collegato al lettore DVD potremo usare anche questo. Dopo anni sarà incredibile poter vedere i vecchi film sul nostro televisore. La qualità non sarà certo ad alta definizione e il suono non è perfetto come quello del cinema, ma avremo risparmiato soldi. In questo modo le nostre vecchie VHS ritrovano la loro utilità e il loro valore.

