Ecco come far tornare come nuove le giacche di pelle con questo prodotto molto economico a cui nessuno avrebbe mai pensato!

Con l’arrivo della primavera è tempo di affrontare il faticoso, seppur necessario, cambio di stagione nel guardaroba. Un’occasione per dare una pulizia profonda al nostro armadio, per eliminare polvere, acari e l’insorgenza di muffe. Questa accortezza dovrà essere riposta anche agli abiti invernali che dovranno essere messi da parte. È bene, infatti, prima di mettere da parte giubbotti, cappotti, piumoni, maglioni, sciarpe e cappelli utilizzati durante l’inverno, dar loro una pulita. E se nella maggior parte dei casi la lavatrice viene in nostro soccorso, pulire le giacche in pelle potrebbe essere più difficile.

Ed ecco allora come far tornare come nuove le giacche di pelle con questo prodotto molto economico a cui nessuno avrebbe mai pensato.

La natura viene in nostro soccorso

La natura, si sa, offre rimedi spesso molto più efficaci dei potenti prodotti chimici in commercio. Uno dei modi più semplici per far tornare la pelle delle nostre giacche (ma anche dei divani e delle borse) come nuova è l’olio di cocco. Molto usato nella cosmesi come idratante e nutriente naturale per pelle e capelli, è anche un toccasana per i nostri indumenti. Basterà prendere un panno di cotone e immergerlo nell’olio di cocco e passarlo su tutta la superficie della giacca di pelle. Poi con un panno di cotone pulito e asciutto si dovranno rimuovere gli eccessi. Il risultato sarà una giacca di pelle come nuova!

L’olio di cocco è un toccasana anche per tutti i nostri indumenti e accessori in cuoio!

L’alternativa

Se sulla giacca di pelle sono presenti degli aloni o macchie, si può utilizzare un altro metodo. E la soluzione arriva sempre dal nostro beauty case. Il latte detergente bio, usato per la detersione del viso, è un rimedio particolarmente efficace per pulire in profondità la pelle delle nostre giacche. Anche in questo caso basterà versare del latte detergente su un panno di cotone pulito e passarlo sulla giacca, insistendo su aloni e macchie. Dopo di che si dovrà eliminare l’eccesso di latte detergente con un panno inumidito e lasciar asciugare. La nostra giacca di pelle sarà lucida come un tempo!

