È questo il prodotto magico ed economico che in tanti stanno usando per la pulizia di casa, vestiti e piante

Non tutti sanno che esiste in commercio un prodotto ecologico capace di pulire tutta la casa: dai piani in acciaio ai panni in lavatrice fino alla cura delle piante. Stiamo parlando del sapone molle giallo, una soluzione molto conosciuta dalle nostre nonne. Quello che lo rende particolarmente riconoscibile è il suo colore giallo paglierino e la sua consistenza semi-morbida. Ma la cosa più incredibile è che il sapone giallo molle è realizzato con soli 3 ingredienti: acqua, olio di cocco e glicerina.

Scopriamo quali sono i vantaggi di questo prodotto magico ed economico che in tanti stanno usando per la pulizia di casa, vestiti e piante

a) Ha un forte potere pulente e sgrassante grazie ai sali di potassio contenuti al suo interno;

b) si presta a molti utilizzi, perché si scioglie in acqua molto velocemente grazie all’olio di cocco;

c) è totalmente biodegradabile ed ecologico, si degrada velocemente e non è tossico né per l’uomo né per l’ambiente;

d) è anallergico, quindi può essere usato anche a chi ha allergie verso agenti chimici contenuti nei comuni detersivi;

e) è economico… molto economico;

f) è multiuso, può essere impiegato per la pulizia di tutte le superfici della casa, dai pavimenti al piano di cottura, dal bucato della lavatrice fino alla cura delle piante. A differenza del sapone di Marsiglia, però, il sapone giallo molle non è indicato per l’igiene personale.

Come usarlo

Il sapone giallo molle può essere usato in diversi modi. Si può ad esempio dividere il panetto in piccole palline, che potranno poi essere messo direttamente nel cestello della lavatrice per lavare i panni. O ancora si possono sciogliere le palline in acqua calda e poi lavare le superfici. Con il sapone giallo molle si può anche realizzare un detergente liquido fai da te, da utilizzare anche in giardino come insetticida molto efficace, contro parassiti, affidi e ragnetti rossi.

