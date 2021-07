L’estate è arrivata e molti di noi amano andare al mare in ferie o nei weekend. Magari, qualsiasi luogo in Italia si trova a meno di 100 km di strada dal mare in media, ma nonostante ciò in molti non amano viaggiare in macchina per le lunghe code. Soprattutto nel weekend le autostrade che portano alle coste italiane sono trafficate e gli imbottigliamenti possono snodarsi per decine di chilometri e ore e ore di attesa.

Ora, però, vogliamo svelare un segreto che ci permetterà di evitare lunghe code in autostrada grazie a questo semplice e geniale trucco.

Ecco come evitare le lunghe code in autostrada grazie a questo semplice abbonamento

Basta sentire gli aggiornamenti del traffico per sapere che nel weekend l’autostrada è molto trafficata in questo periodo. Sicuramente possiamo evitare le ore più affollate, partendo al mattino presto e evitando gli svincoli più affollati, ma a volte questo non basta. Dobbiamo sapere che esiste un comodo strumento che può cambiarci la vita in auto.

Stiamo parlando del Telepass, un dispositivo da tenere sempre in macchina con noi per saltare le code e pagare in modo automatico ad ogni uscita dell’autostrada. Pagando una minima commissione mensile, potremo evitare di fare le file al casello e dover ogni volta inserire la carta o il contante.

Se useremo il Telepass, potremo viaggiare in maniera più rapida e senza pensieri, risparmieremo molto tempo e anche denaro. Stare fermi in coda a lungo o procedere a passo d’uomo fa consumare moltissima benzina, che invece risparmieremo se potremo bypassare la coda. In questo modo il canone mensile compensa il risparmio della benzina.

Ecco come evitare le lunghe code in autostrada grazie a questo semplice abbonamento.

