Desideriamo tutti tornare dalle vacanze estive con una splendida tintarella da sfoggiare con gli amici. Ci sdraiamo sul lettino cercando di catturare più sole possibile ma sempre usando la protezione solare. Non vogliamo certo scottarci o velocizzare l’invecchiamento della pelle. Quindi usare creme con filtri solari e sapere quando esporsi al sole è fondamentale. Ma non sempre ci rendiamo conto di quanto alcune ore in particolare siano pericolose per stare sotto il sole. Ed è qui che ci vengono in aiuto 3 preziosissime App da avere assolutamente sul telefono.

La protezione solare è il fedele alleato di una sana abbronzatura

Ricordiamoci sempre che esporsi al sole senza protezione può essere davvero pericoloso. Aumenta l’incidenza di melanoma e lesioni pretumorali. Quindi applicare la crema solare è davvero importante per la nostra salute. L’applicazione va ripetuta più volte nel corso della giornata perché a causa del sudore o dei vari bagni può andare via velocemente. Non dimentichiamoci mai di riapplicare spesso la crema.

3 utilissime App completamente gratis per abbronzarsi meglio e proteggersi dai raggi UV

La prima App che vogliamo proporre oggi si chiama UVLens. Questa applicazione è disponibile sia per i sistemi Android che per iOs. È semplice da usare, attivando la localizzazione ci dirà l’indice di raggi UV del momento. Così sapremo se è sicuro esporsi o meno al sole. La sezione My skin si può personalizzare in base alle nostre caratteristiche fisiche. E l’App ci dirà quando e se siamo a rischio scottatura.

Un’altra applicazione molto valida è UVIMate

A differenza della precedente questa è solo in inglese. Dando sempre accesso alla nostra posizione ci dirà l’indice UV di quel momento. E se è necessario un filtro più alto di protezione solare in base alla nostra carnagione. Una cosa molto interessante è che si può attivare una notifica che ci ricorda di riapplicare la crema.

Per finire un’App disponibile solo per i sistemi Android, UVlower Sun. Simile alle altre, bisogna sempre dare autorizzazione alla localizzazione. Inserendo la protezione solare utilizzata calcolerà anche per quanto è possibile stare esposti al sole.

Ecco che ci vengono in aiuto queste 3 utilissime App completamente gratis per abbronzarsi meglio e proteggersi dai raggi UV. Proviamole tutte e scegliamo quale fa al caso nostro. Ma utilizziamole, sono davvero un ottimo aiuto per evitare di scottarci.

