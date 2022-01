Ecco come calcolare la nostra futura pensione con un semplice metodo

Pensione è un termine che proviene dal latino e significa pagamento da eseguire in determinato periodo. Per questo è considerata una rendita permanente o temporanea.

Con 2 semplici tabelle sarà possibile calcolare l’ammontare indicativo della nostra futura pensione.

Un metodo con cui potremo avere l’importo della futura rendita pensionistica calcolata con il solo metodo contributivo.

Inoltre si potrà calcolare l’importo della Quota B, nel caso in cui la liquidazione della pensione futura avverrà con il metodo “misto”.

Il sistema di calcolo delle future rendite è basato sul sistema contributivo, poiché quelle ancora legate al sistema reddituale o a quello misto spariranno entro poco tempo, quindi tutti quelli nati dopo il 1980 saranno soggetti a questa norma.

Con la Legge 8 agosto 1995 n.335 (Riforma Dini) con effetto dall’1 gennaio 1996 si è dato inizio al metodo di calcolo contributivo

Il calcolo è semplicissimo e al contempo preoccupante, perché la futura rendita sarà data soltanto dalla trasformazione del montante contributivo e quindi dai contributi versati sulla singola posizione di ciascuno di noi presso una delle casse previdenziali pubbliche o private che gestiscono la previdenza.

La logica alla base del metodo

La logica che sta alla base di questo metodo è la seguente: più contributi sono stati versati maggiore sarà la pensione liquidata

I contributi versati anno per anno, sono poi rivalutati ogni anno in base all’aumento del PIL nazionale su base quinquennale. Quindi se il PIL del nostro Paese cresce, le pensioni cresceranno di conseguenza.

Se il PIL dell’Italia cresce, le pensioni future degli italiani cresceranno di pari passo. Se il PIL non cresce, le pensioni non cresceranno.

Il montante totale e definitivo all’età pensionabile sarà trasformato in una semplice rendita finanziaria in conformità a dei coefficienti di “trasformazione” che sono aggiornati ogni due anni.

Abbiamo quindi predisposto due tabelle: una relativa a un montante contributivo pari a 150.000 euro e uno per 250.000. In questo modo si potrà avere una tabella di pronta consultazione per un’indicazione della futura pensione in base al montante dei contributi.

Ecco come calcolare la nostra futura pensione con un semplice metodo

La cosa che balza subito all’occhio sono gli importi veramente bassi, messi a confronto con la pensione minima erogabile. Ecco, quindi, come calcolare la nostra futura pensione con un semplice metodo.