Un’indagine dell’accreditata Associazione di consumatori, Altroconsumo, ha fotografato il rapporto degli Italiani con il supermercato. È stato, infatti, sottoposto un questionario agli oltre 9.700 associati di Altroconsumo sulle proprie abitudini riguardanti la spesa. Le categorie della GDO, Grande Distribuzione Organizzata, su cui si chiedeva di dare un giudizio sono quattro:

iper e supermercati a diffusione nazionale;

catene di distribuzione locali;

discount;

store online.

Per ognuna di queste categorie sono stati eletti i migliori supermercati. Gli aspetti che hanno pesato maggiormente nella valutazione degli intervistati sono stati:

la pulizia e l’igiene, al primo posto;

la qualità dei prodotti a marchio del supermercato;

la possibilità di trovare ogni genere di ciò che occorre nello stesso luogo, evitando inutili perdite di tempo per recarsi in diversi punti vendita;

al quarto posto per importanza si colloca la qualità dei prodotti freschi;

solo al quinto posto si pone la questione prezzi e convenienza;

altro aspetto da non trascurare per la vita frenetica di tutti i giorni è il tempo d’attesa alle casse.

Non ci resta quindi che vedere quali siano i supermercati eletti migliori del 2022.

Secondo un’autorevole classifica che ha eletto il miglior supermercato 2022, gli Italiani scelgono dove fare la spesa in base alla comodità

L’indagine di Altroconsumo ha incoronato nella categoria “Iper e Supermercati” la catena Esselunga che risulta essere anche la più conosciuta per il servizio online. Medaglia d’argento va a Ipercoop/Coop&Coop e bronzo a Coop. Per la categoria delle “Catene di distribuzione locale” troviamo al top pari merito Pewex (diffuso nel Lazio) e Cadoro (diffuso in Veneto) che si aggiudica anche una menzione per la qualità dei prodotti. Per la categoria “Discount” sale sul gradino più alto del podio Aldì seguito da Eurospin e Prix. La spesa online ancora stenta a decollare nonostante l’emergenza Covid. Il 76% degli intervistati non ha mai fatto la spesa online. La maggior parte del campione intervistato è ancora legato saldamente al punto di vendita fisico e al carrello con le 4 rotelle, non quello virtuale. Per la categoria degli “Store online”, comunque, primeggia Iperal seguito da Unes ed Alì.

Come lo scegliamo

Dall’indagine Altroconsumo appare che siamo ancora profondamente legati ad una logica abitudinaria. Preferiamo un supermercato vicino e comodo (così riporta il 35% degli intervistati). Solo il 21% del campione sceglie il punto vendita per i prezzi. Appare quindi lontana, forse anche per il momento storico, l’immagine dell’italiano con i volantini delle offerte che gira due o più supermercati in cerca del risparmio. Tuttavia almeno una volta a settimana il supermercato è la meta di destinazione per il 63% del campione. Più del 22%, invece, vi si reca più spesso di due volte a settimana.

