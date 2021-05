Per gerani, ortensie e piante in salute e nutrite ecco il concime naturale sano ed economico fatto in casa.

Chi non vorrebbe vedere le proprie piante sempre rigogliose e in salute? Basta dar loro il nutrimento adeguato e le giuste cure e potremmo veder sbocciare dei bellissimi fiori che decoreranno balconi e terrazzi. Il concime corretto assume un ruolo fondamentale nello sviluppo delle piante. Ed è importante per far sì che possano aumentare la fioritura nel periodo vegetativo.

Non sempre è necessario affidarsi ai fertilizzanti industriali, sebbene contengano tutti i componenti nutritivi per la loro crescita. Per evitare spese e far piangere il proprio portafogli è possibile creare un concime naturale in casa propria. Tutto ciò di cui avremo bisogno sarà dell’acqua e una manciata di riso.

Tutto il necessario per produrre il concime naturale

Quello di cui avremo bisogno per realizzare il nostro concime:

4-5 pugni di riso

un litro e mezzo d’acqua

2 pentole

un colino

Tutto quello che dobbiamo fare è buttare il riso nella prima pentola e versarvi dentro tutta l’acqua. Ora mescoliamo bene per circa un minuto il riso con le mani. Noteremo come l’acqua abbia assunto un colore biancastro. Inseriamo quindi il colino nella seconda pentola e filtriamo la soluzione, separando il riso dall’acqua. L’acqua travasata sarà il nostro nuovo concime biologico e super nutritivo.

Le proprietà di questo fertilizzante fatto in casa

Per gerani, ortensie e piante in salute e nutrite ecco dunque il concime naturale sano ed economico fatto in casa. Mischiando l’acqua al riso avremo aumentato sensibilmente i livelli di potassio e fosforo, ed abbassato quelli di pH. Questo concime è adatto in particolare alle piante acidofile come gerani, ortensie, azalee e rododendri. Ma può essere un valido aiuto anche per stimolare la produzione delle piante da frutto.

Come utilizzarlo

Possiamo versare direttamente l’acqua dalla pentola nei vasi o nel terriccio alla base delle piante. Ripetiamo il procedimento massimo ogni due settimane per circa due mesi.

Ricordiamo che questo concime è privo di azoto. Per cui, se vogliamo stimolare ulteriormente la crescita delle piante dovremmo integrarlo a un prodotto che ne contiene in buona quantità.

