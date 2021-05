Quando arriva la primavera nella mente di noi italiani si accende una lampadina. Alcuni altri popoli europei possono pensare che siamo eccessivamente vanitosi, ma noi abbiamo un’altra idea in merito. Ebbene sì, noi italiani amiamo profondamente tutto ciò che è bello e che può rendere più belle le nostre giornate.

I fiori, ad esempio, sono tra le prime cose a cui pensiamo quando sboccia la primavera. E Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo ricordarlo, siamo tutti italiani. I fiori sono una delle nostre passioni e in questo articolo abbiamo cercato di dare al Lettore una piccola guida su come scegliere i fiori più profumati per le nostre case.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Oggi, invece di parlare della casa, vorremmo parlare del giardino. Ecco il trucco per avere un giardino coloratissimo e profumatissimo di giacinti e iris che farà invidia a tutti.

Giacinti

Parliamo subito del giacinto, un fiore che arriva dal Mar Mediterraneo Orientale, in particolare dalle coste dell’attuale Turchia. Alcuni studi ci dicono anche che arriva dalle Regioni più calde dell’Africa, e che gli antichi Greci lo conoscevano già benissimo.

Infatti, il suo nome è strettamente legato al giovane e bellissimo fiore greco che Apollo amava. Il fiore in questione è naturalmente un bulbo, i cui colori variano dal ceruleo al bianco, dal giallo all’azzurro scuro fino a tonalità rosate.

Iris

Quando parliamo di iris non parliamo tanto o solo di un fiore, ma di più di trecento specie. Comunemente, in Italia li chiamiamo giaggioli anche se il nome specifico e scientifico di questo genere di fiori è proprio iris.

Anche in questo caso i Greci antichi già li conoscevano benissimo, dato che il nome vuol proprio dire arcobaleno in quella lingua. I colori dei suoi fiori variano dal viola al blu, dal rosa al giallo. Possiamo trovarne anche di arancioni e bianchi.

Accostamento dei colori

Il trucco per avere un giardino coloratissimo e profumatissimo di giacinti e iris che farà invidia a tutti sta proprio nel seguire il “cerchio di Itten”. Il cerchio è formato al centro da un triangolo con i colori primari (giallo, rosso e blu), che si diradano verso colori secondari e terziari.

Il segreto sta proprio nell’abbinare colori che non sono vicini tra loro, quindi il giallo con il viola ma mai con il rosso.