A molti sembra qualcosa di strano ma è una verità provata che con denti bianchi e smaglianti guadagniamo nel sorriso e ci tiriamo su con l’umore. Ebbene un nostro Esperto di ProiezionidiBorsa ha indagato sul motivo dell’aumento delle visite presso gli odontoiatri nel periodo antecedente l’estate.

Infatti con l’arrivo del bel tempo, ognuno di noi ha la propensione a mostrarsi di più agli altri e vuole essere impeccabile. In inverno, solitamente, siamo portati a trascurarci di più ma non appena giunge poi la possibilità di stare maggiormente all’aria aperta subentrano nuovi stimoli. Per non parlare poi di quest’anno ai tempi del coronavirus.

Con la crisi economica più interventi ai denti per gratificarsi

Infatti secondo Francesco Cairo, professore di Parodontologia dell’Università di Firenze quando la crisi economica è forte, molte persone chiedono interventi migliorativi ai denti per gratificarsi. Infatti il 10% delle persone che contattano uno studio odontoiatra lo fanno per un trattamento puramente estetico e non perché affetto da una patologia.

Dunque dal dentista si corre più per un intervento estetico in modo da piacersi di più e soprattutto migliorare l’aspetto agli occhi di terzi.

Logicamente in cima alla lista dei desideri c’è la voglia di avere denti bianchi in modo da acquisire un sorriso irresistibile.

Per ottenere un sorriso splendente bisogna ricorrere ad interventi alla poltrona presso studi specializzati. Inoltre ognuno di noi deve essere consapevole di rispettare delle piccole regole che ora vedremo in modo da garantire un sorriso irresistibile con denti bianchi.

Cosa fare per conservare un sorriso smagliante

Una dieta virtuosa può rendere il sorriso più luminoso poiché l’alimentazione incide sensibilmente sul colore. Perciò una dieta equilibrata ricca di vitamina C garantisce un effetto protettivo contro gengiviti e parodontiti. Chi ha intenzione di conservare più a lungo denti bianchi dopo essersi sottoposto alla visita presso il dentista, deve evitare di mangiare alimenti pigmentanti come mirtilli, cioccolato, barbabietola. Parallelamente meglio evitare di bere vino, caffè e tè.

Per conquistare e conservare un sorriso da star bisogna utilizzare dentifrici, gel, strisce, collutori. Alcuni italiani ricorrono anche al fai da te ma bisogna stare attenti al livello di pH. Gli sbiancanti non devono avere un pH minore di 4 poiché si corre il rischio di sciogliere la parte dura del dente portando via lo smalto.