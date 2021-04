La natura è eccezionale e ci offre sempre tangibili soluzioni, utili per affrontare ogni evenienza. Con l’avvento della stagione primaverile, inevitabilmente, aumenta il rischio di avere nelle proprie case ospiti poco graditi. Il desiderio di trascorre momenti di pace e serenità all’interno delle mura domestico, è un diritto sacrosanto. Per godere al massimo dei momenti di relax, diventa necessario contrastare la presenza di certi fastidiosissimi insetti. Tra i principali insetti in grado di ostacolare il quieto vivere domestico, troviamo i moscerini. Questi animaletti sono particolarmente noiosi e hanno il grande merito di infastidirci costantemente. Per ovviare al problema, le soluzioni possono essere le più disparate. Ecco come allontanare definitivamente dalle nostre case i moscerini utilizzando queste efficacissime soluzioni.

Evitare di tenere in casa materie prime ad alto contenuto zuccherino

I moscerini sono particolarmente attratti dalle materie prime più diverse ad elevato contenuto zuccherino. Evitando di tenere in casa frutta troppo matura, o addirittura marcescente, in parte si può contrastare la diffusione di questi temibili insetti. Molto spesso, per pigrizia o manca di tempo, è comune tenere in modo poco ordinato alcune derrate alimentare nei pressi della cucina. Una riduzione degli scarti alimentari potrebbe essere un deterrente importante per ridurre il numero di moscerini, esseri particolarmente ghiotti di scarti organici. Se si ha la possibilità di tenere l’umido, al di fuori delle mura domestica, è raccomandato farlo.

Diffondere in tutti gli ambienti domestici essenze profumatissime

Esistono fragranze molto gradevoli per l’uomo, ma del tutto odiate dai moscerini. Utilizzare a nostro favore l’aumentata percezione sensoriale dei moscerini, in presenza di determinati oli essenziali, può portare effetti strabilianti. La citronella o l’eucalipto sono le essenze maggiormente indicate, per ottenere il risultato prefissato. Diffondendo queste sostanze, molto odiate dai moscerini, non si dovrà ricorre a pericolose sostanze chimiche. Eliminare in modo naturale, con una soglia di pericolo molto basse, questi insetti è consigliato a tutti.

