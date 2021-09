In questo periodo di crisi in molte persone sono alla ricerca di un’occupazione oppure cambierebbero la propria per una meglio retribuita. Per non parlare dei moltissimi giovani che si affacciano sul mondo del lavoro e sembra che abbiano poche prospettive.

Oggi, però, vogliamo far luce su una professione di cui si sente parlare poco, ma che è molto richiesta nel mercato del lavoro e che può essere svolta senza laurea ed è una delle più remunerate. Quindi, ecco come accedere a una delle professioni più pagate in Italia senza nemmeno un diploma di laurea. Scopriamolo insieme.

Un lavoro indispensabile per la società a cui in molti potrebbero aspirare

Il lavoro di cui parliamo oggi è uno dei più pagati tra quelli che si possono svolgere senza un titolo di studio. Richiede, però, specializzazione e qualità personali molto specifiche.

Stiamo parlando di un lavoro nell’ambito aeronautico, in particolare il controllore di traffico aereo. Questa è una professione che richiede alta specializzazione e che comporta grandi responsabilità, basti pensare che da questa figura dipende l’organizzazione dei voli civili.

Il controllore di traffico aereo si occupa di dirigere e controllare il traffico aereo, gestisce e monitora i movimenti degli aerei in volo e negli aeroporti, comunica direttamente coi piloti per quanto riguarda il meteo e la sicurezza e si occupa dell’atterraggio e del decollo. Oltre a questi ruoli, autorizza direttamente i voli e gestisce le eventuali emergenza.

Ecco come accedere a una delle professioni più pagate in Italia senza nemmeno un diploma di laurea

In Italia queste figure professionali sono dipendenti dell’Enav, l’Ente Nazionale Assistenza al Volo, che ha competenza sui voli civili.

Anche se non è necessaria alcuna laurea per questa professione, sono necessarie delle soft skills molto specifiche, come la capacità di mantenere alta la concentrazione per lunghi periodi e la capacità di resistere a lungo allo stress. La persona ideale per questa professione è dotata di un’intelligenza critica e pensiero laterale e lavora benissimo in gruppo.

Altra competenza necessaria per aspirare a questa prestigiosa professione è la conoscenza della lingua inglese, nella sua variante aeronautica. Il controllore di traffico aereo deve comunicare direttamente coi piloti via radio e occorre che la comunicazione sia chiara.

Se crediamo di avere queste caratteristiche possiamo aspirare a questo lavoro, che prevede una remunerazione annuale superiore alla media e una possibilità di crescere professionalmente.

