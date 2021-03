È assolutamente incredibile per noi come 2 cani che s’incontrano, attivano tutta una procedura da vero bon ton per potersi salutare e conoscere meglio. Allora, ecco come 2 cani gentleman si scambiano il biglietto da visita quando s’incontrano.

Il cane e i suoi atteggiamenti

Se ce ne stiamo seduti sulla poltrona a vedere tranquillamente la televisione, il cane si avvicina, si abbassa col corpo verso terra e comincia ad abbaiarci contro, segno che vuole giocare. Senza parlare di quando sfoga le sue voglie contro la nostra povera gamba, o quando si avvicina per annusarci le parti intime.

Comunicare ma non come gli uomini

I cani hanno un sistema per comunicare fra loro abbastanza diverso dal nostro. Anticamente tra due gentleman ci si scambiava il biglietto da visita, e oggi invece una stretta di mano e qualche parola di presentazione. Anche i cani hanno un rituale simile per scambiarsi le proprie generalità.

Non abbaiano e dunque non usano la voce, non si guardano negli occhi come facciamo noi per cogliere qualche espressione facciale. Ma allora come fanno?

Ecco come 2 cani gentleman si scambiano il biglietto da visita quando s’incontrano

Se osserviamo 2 cani che s’incontrano possiamo notare una cosa abbastanza comica all’apparenza. Subito i cani cominciano a rizzare e irrigidire la coda e poi uno va ad annusare l’ano dell’altro. Cosa ci sarà di così interessante da andare ad annusare questo punto particolare del corpo?

Come ci si presenta?

Accanto all’ano ci sono due piccole ghiandole che secernono degli umori. Quando il cane raddrizza la coda in orizzontale, va a stimolare queste ghiandole che producono un liquido molto forte. L’altro cane annusa col suo potente olfatto, e riesce così a conoscere tutte le informazioni che riguardano l’altro. È in fondo una specie di biglietto da visita da scambiare fra due gentle-dog.

E fra cane e uomo?

Certo noi non possiamo andare ad odorare il di sotto della coda del cane, e forse è per questo che il cane ci considera poco dotati d’olfatto. Ma lui mantiene la sua abitudine anche nei nostri confronti, ed è per questo che ogni tanto ci annusa le parti intime. Come per dire: accetto la tua carta di visita, ma perché tu non prendi anche la mia?

Qualcosa del genere fa anche il gatto nei nostri confronti.