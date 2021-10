Forse pochi sanno che oltre al nostro classico oroscopo ed a quello cinese, ne esistono tanti altri, provenienti da culture diverse e particolarmente curiosi.

Abbiamo l’oroscopo azteco, indiano, celtico, egizio, maya ed addirittura quello dei pellerossa!

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se c’è una cosa che accomuna tutte queste diverse culture è il legame con l’ignoto, lo spirituale ed il mistico.

La capacità di vedere oltre l’apparenza per scoprire le profondità dell’animo e, a seconda delle diverse tradizioni, prevedere in qualche modo gli eventi futuri.

Un nostro precedente articolo ha rivelato chi sono i segni più traditori del nostro zodiaco, scoprendo degli insospettabili.

Oggi invece, avvalendoci dell’affascinante oroscopo gitano, vedremo chi sono gli amanti più fedeli ed appassionati su cui poter sempre contare.

Ovviamente non prima di aver individuato quale segno corrisponde alla nostra data di nascita.

Scopriamo il nostro segno gitano

Anche nell’oroscopo gitano i segni sono 12 ed anche in questo caso possiamo far riferimento alla data di nascita per individuare il nostro.

PUGNALE (20 marzo/20 aprile)

CORONA (21 aprile/20 maggio)

CANDELA (21 maggio/20 giugno)

RUOTA (21 giugno/21 luglio)

STELLA (22 luglio/22 agosto)

CAMPANA (23 agosto/22 settembre)

MONETA (23 settembre/22 ottobre)

SPADA (23 ottobre/21 novembre)

ASCIA (22 novembre/21 dicembre)

FERRO DI CAVALLO (22 dicembre/20 gennaio)

CALICE (21 gennaio/19 febbraio)

CHIESA (20 febbraio/20 marzo)

Stando alle caratteristiche dei segni gitani ed alle indicazioni di questo particolare oroscopo, alcuni sono decisamente più adatti a stare in coppia.

Ecco chi sono i segni più affidabili in amore e fidanzati perfetti secondo l’oroscopo gitano, scopriamolo insieme.

Ecco chi sono i segni più affidabili in amore e fidanzati perfetti secondo l’oroscopo gitano

I nati sotto il segno del calice sono persone molto acute e vulcaniche.

Ciò che però le contraddistingue è la gran fedeltà nelle relazioni, in amicizia ma soprattutto in amore. Difficilmente aprono il proprio cuore ma quando lo fanno è per la vita.

Chi nasce sotto il segno del pugnale è coraggioso e sfrontato.

Accetta con fatica ciò che è abitudinario ma raramente tradisce.

Piuttosto potrebbe intraprendere insieme al partner un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli passionali.

Infine, tra gli amanti più fedeli e affidabili troviamo i nati sotto il segno della stella.

Sono persone brillanti ed un pochino egocentriche, questo però non scalfisce la loro premura e gentilezza verso chi amano, con un’avversione naturale al tradimento.

Non resta che approfondire e scoprire di quale segno gitano è la nostra persona del cuore e trarne le dovute conclusioni.

Approfondimento

Fiumi di soldi e fortuna nel 2022 per questi segni che dovranno stringere i denti ancora per poco