Sai cosa beve Nicole Kidman per combattere le rughe? Potresti averlo anche tu in frigo perché è buonissimo

Spendi un sacco di soldi in creme e la tua skincare è lunghissima? Non serve a nulla se non ti nutri con gli alimenti migliori, come quest’ottima bevanda che non può mancare nel tuo frigorifero.

La lotta col tempo che passa pare essere diventata una vera e propria ossessione per moltissime persone. I VIP in TV e al cinema sembrano sempre privi di rughe e cedimenti, e probabilmente il merito non è solo di Madre Natura.

Negli ultimi anni, infatti, sempre più persone hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica, come se questa fosse l’unica soluzione per preservare la propria bellezza. In realtà, si possono ottenere grandi risultati, duraturi nel tempo, anche seguendo alcune buone abitudini quotidiane.

Non serve a niente usare le creme più costose o le maschere più innovative se non ci prendiamo cura della nostra interiorità, ma come fare? Per stare bene è fondamentale scegliere cibi e bevande buoni e salutari per la nostra salute. È risaputo, infatti, che se stiamo bene dentro, stiamo bene anche fuori.

Deve aver capito molto bene questo concetto una delle attrici più famose al mondo, ovvero Nicole Kidman. L’ex moglie di Tom Cruise a 55 anni è ancora una donna bellissima, che cura la sua forma fisica e la sua pelle. Ma in che modo? I beninformati dicono che uno dei suoi trucchetti di bellezza avrebbe il sapore di una, gustosissima, bevanda. Vuoi sapere qual è? Continua a leggere l’articolo.

Sai cosa beve Nicole Kidman per combattere le rughe? Una bevanda utile contro l’invecchiamento e i problemi cardiovascolari

Le celebrità di Hollywood si inventano sempre una nuova moda, anche in campo di alimentazione e fitness. Demi Moore, notoriamente attenta alla sua forma fisica, segue la Raw Food, un nuovo tipo di dieta basato sul consumo di cibi crudi, ad esempio.

Megan Gale, invece, ci ricorda quanto sia importante dormire un tot preciso di ore ogni notte, per preservare la propria salute ma anche il proprio fisico.

La bellissima Nicole Kidman, invece, avrebbe rivelato a fonti vicine il suo amore smodato per una bevanda particolarmente salutare. Si tratta del tè verde, notoriamente vantaggioso sotto diversi punti di vista.

Secondo gli esperti, infatti, il tè verde aiuterebbe a prevenire l’osteoporosi, e avrebbe effetti positivi anche sul sistema cardiovascolare. Oltre a ciò, questa bevanda rallenterebbe l’invecchiamento delle cellule, restituendo effetti positivi anche ai tessuti. Insomma, non solo la pelle ne gioverebbe, ma anche tutto l’organismo. Ora che sai cosa beve Nicole Kidman per contrastare i segni del tempo, potresti iniziare anche tu a prepararti del buon tè verde.

Un’altra bevanda ricchissima di antiossidanti

Oltre a questa varietà di tè, però, esiste anche un’altra bevanda ottima per l’organismo. Si tratta del succo di mirtillo, particolarmente ricco di sostanze benefiche per l’organismo.

Vitamina C, ma anche antiossidanti, fibre e tanto altro ancora è il contenuto di quest’ottima bevanda naturale. Per tutti questi motivi, pare che il mirtillo sia un validissimo aiuto anche per proteggere la salute degli occhi, e anche contro l’invecchiamento cellulare. In sostanza, quindi, affidarsi alla natura è sempre un ottimo modo per prendersi cura di se stessi.