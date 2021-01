La crisi economica colpisce duramente moltissime famiglie italiane e ci fa arrivare a fine mese con crescenti difficoltà. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene, e in questo articolo consigliamo come risparmiare sulla bolletta del riscaldamento.

Ad ogni modo, ci ingegniamo, quindi, in ogni maniera per cercare di risparmiare qualcosa tagliando le spese. Ma ce ne sono alcune impossibili da eliminare.

Naturalmente, una di queste è proprio la connessione ad internet. Tra lavoro in smart working e le lezioni a distanza, il WI FI ha acquisito un’importanza capitale da prima necessità. Impossibile da eliminare, vediamo se almeno possiamo usare qualche trucco per risparmiarci qualche soldo. Ecco l’astuzia per risparmiare almeno la metà del costo del WI FI.

Cooperazione con i vicini di casa

I vicini di casa possono essere gioie o dolori. Tutto dipende dalla nostra fortuna e dal grado di civiltà che si crea nel palazzo in cui viviamo. Certamente sarebbe auspicabile intrattenere buone relazioni con i vicini, ma a volte pare che sia impossibile.

Tuttavia, c’è un modo per ingraziarsi i vicini, fargli risparmiare e farci risparmiare. Stiamo parlando, infatti, di condividere la password del WI FI e posizionare il modem in un punto strategico.

In soldoni, dobbiamo collegarlo al telefono in una stanza che sia anche vicina alla loro abitazione principale e condividere con loro l’accesso al nostro internet. Consigliamo di accordarci con scrittura privata e, in caso di spazi molto grandi, usare potenziatori del segnale.

Con questo trucco, possiamo sempre godere dei contenuti della rete, lavorare, studiare e connetterci con il mondo. Magari, questa proposta potrebbe addirittura rinsaldare dei legami con quei vicini che nemmeno conoscevamo bene e diventare amici.

Dalla cooperazione, infatti, possono germogliare delle relazioni che ci possono portare anche qualcosa di bello nella vita di tutti i giorni. Ecco l’astuzia per risparmiare almeno la metà del costo del WI FI.