La privacy è diventata, negli ultimi anni, una parte della vita a cui molti si sono affezionati. Ma al tempo stesso, data la tecnologia, è davvero difficile mantenerla. Soprattutto con i social network che hanno completamente stravolto la quotidianità. Ma ci sono dei piccoli trucchi che possono essere utili per cercare di preservare alcune conversazioni che non si vuole far leggere a nessun’altro.

E quindi, ecco l’app che ogni persona sta scaricando per impedire che altri leggano i messaggi privati.

A cosa serve la chat di Facebook e come ottenerla

Se si ha Facebook, è abbastanza comune conoscere anche Messenger. Infatti, in questo modo, non si è costretti a scambiarsi opinioni con i propri contatti sulla bacheca. Ma si può facilmente accedere a una chat, molto simile a quella di WhatsApp, che permette di mantenere la propria privacy. Ma c’è di più. Quest’applicazione, infatti, permette addirittura di creare delle chat segrete, che non permetteranno davvero a nessuno di leggere alcuno scambio di messaggi.

Come avviare una chat segreta su Facebook Messenger?

L’applicazione in sé può appunto garantire che i contatti di Facebook non leggano i messaggi privati. Ma non può evitare che qualcuno, impossessandosi della password di un account, legga delle conversazioni non pubbliche. Ed è qui che entra in gioco una funzione molto utile. Si tratta della chat segreta. E avviarla è davvero un gioco da ragazzi. Basterà infatti accedere al profilo della persona con cui si vuole avviare una conversazione e selezionare le impostazioni fissate in alto. Sarà naturale vedere, tra le varie opzioni, quella che indica l’avvio di una chat segreta. Aperta questa piattaforma di messaggistica, si vedrà sullo schermo un lucchetto che indicherà che la conversazione è protetta. E, dopo un lasso di tempo selezionato da chi partecipa alla chat, i messaggi si elimineranno in modo automatico.

