L’autunno è ormai alle porte e ben presto i boschi e le vallate si tingeranno di caldi colori: rosso, giallo, arancione e marrone. Ogni stagione ha il suo fascino, ma in autunno le tinte sono travolgenti, i cieli limpidi e azzurri, e i tramonti delle opere d’arte. Molte persone pensano che la primavera e l’estate siano le stagioni migliori per muoversi, ma ecco 6 buoni motivi per camminare nei boschi in autunno curando il corpo e la mente, che convinceranno tutti a fare questa meravigliosa esperienza.

Qualche consiglio

Per non rinunciare a delle belle passeggiate nei boschi solo per paura di trovare un po’ di pioggia ecco qualche consiglio:

per non perdere mai l’orientamento a causa di distrazioni, condizioni climatiche avverse o per il buio possono aiutarci una bussola o dei dispositivi GPS. Se poi non si vuole rischiare di rimanere senza segnale sarebbe ancora meglio acquistare un navigatore GPS;

portare sempre una crema per la protezione solare, un cappellino e del burro cacao;

non dimenticare una borraccia di acqua fresca e qualche snack se la passeggiata è particolarmente lunga;

indossare sempre scarpe da trekking. Portare un k-way e uno scalda collo, perché le temperature sono piacevoli, ma potrebbe esserci una forte escursione termica. Non dimenticare una maglietta di ricambio, una felpa in più o un gilet. Il trucco è vestirsi “a cipolla”.

Ecco 6 buoni motivi per camminare nei boschi in autunno curando il corpo e la mente:

È importante combattere la spossatezza e la pigrizia del cambio stagione e non c’è niente di meglio di una passeggiata all’aria aperta per sfruttare l’esposizione alla luce solare e acquistare nuova energia.

Grazie a temperature ancora miti, a cieli tersi, a meno rischi di temporali e a un sole che si infiltra tra i rami il clima autunnale è sicuramente ideale e suggestivo.

In questa stagione sui vari sentieri c’è meno gente, regna il silenzio e si sentono solo i nostri passi attutiti dal terreno e il rumore delle foglie che cadono.

L’autunno è anche la stagione della raccolta delle castagne e dei funghi. Raccoglierli può essere un’attività divertente, che unisce il bello di una passeggiata al piacere di poter usufruire di ciò che la natura offre.

È meraviglioso godere del foliage, sembra di essere in un quadro. Ammirare le foglie degli alberi che cambiano colore e cominciano a cadere scalda il cuore e in alcuni luoghi diventa uno spettacolo stupefacente. È una forma di meditazione naturale che libera da stress e affanni, ma non bisogna dimenticare di spegnere il cellulare.

Fare delle belle passeggiate aiuta anche a ritrovare la forma fisica che si è persa durante l’estate per i continui eccessi.

Camminare in autunno nei boschi è possibile e il contatto con la natura è un rilassante scaccia pensieri, che rigenera lo spirito.