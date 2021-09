Viaggiare è notevolmente più complicato negli ultimi tempi, sia dal punto di vista economico che per il timore dell’ultima pandemia. Chi, però, cerca un modo abbastanza sicuro di viaggiare e godere di tanta bellezza, senza spendere un occhio della testa, dovrebbe pensare alla crociera.

È assolutamente sbagliato credere che si tratti di un viaggio troppo caro, perché con i giusti consigli è possibile risparmiare molto denaro e fare esperienze altrettanto indimenticabili. Ad oggi, infatti, davvero in pochi sanno che per fare una crociera lussuosa e conveniente non serve spendere tantissimo, ma solo farlo in modo intelligente. Ecco come.

Come fare una crociera di lusso e confortevole a poco prezzo

Risparmiare denaro durante una crociera non significa rinunciare ai comfort. Un primo modo di ottenere qualche piccolo sconto sul prezzo consiste nella registrazione a club o programmi fedeltà. Molte compagnie di navigazione offrono ai viaggiatori l’opportunità di aderire a programmi che premiano la fedeltà del cliente sin dalla fase del primo accesso.

In questo modo è possibile avere sconti riservati che fanno risparmiare anche il 20% sul prezzo di servizi e sull’acquisto di beni sulla nave. I programmi fedeltà, poi, consentono spesso anche ai nuovi iscritti di avere foto ricordo in omaggio, tavoli dedicati, dolciumi o snack in regalo o bottiglie d’acqua o bevande in omaggio.

Attenzione all’acquisto di pacchetti “tutto incluso”

Un altro modo di risparmiare su una nave da crociera è l’acquisto di pacchetti nella tipica forma “all-inclusive“. Durante il viaggio è davvero difficile tenere sotto controllo tutte le spese e spesso è possibile pagare qualche piccola maggiorazione nel costo senza neanche saperlo. Le formule di bevande all-inclusive e simili, ad esempio, consentono di affrontare il viaggio e la permanenza sulla nave senza il timore di spendere troppo.

Stesso discorso anche per le escursioni. I nuovi protocolli di sicurezza adottati sulle navi spesso non consentono di effettuarle autonomamente. Meglio, quindi, acquistare pacchetti all-inclusive che regalano permanenze in bellissimi luoghi a prezzi convenienti. Consigliamo, però, di prenotarle con largo anticipo, magari il primo giorno di viaggio sulla nave.

Pochi sanno che per fare una crociera lussuosa e conveniente non serve spendere tantissimo

I modi di risparmiare durante un viaggio sulla nave da crociera sono davvero molti. Tra questi anche l’acquisto del biglietto in determinati periodi dell’anno, oppure il “last minute”. Questa è l’occasione giusta per gli avventurosi che magari prenoteranno una confortevole cabina con balcone al prezzo di un’interna. Infine, è consigliabile sempre verificare che la propria compagnia di navigazione includa nel prezzo le quote di servizio!

