L’autunno è ormai alle porte e con esso tutti i suoi incredibili sapori. Si affacciano sulle nostre tavole sapori tipici del periodo come i funghi e la zucca. Per gli amanti di questi sapori suggeriamo delle sfiziose e irresistibili polpette che hanno già conquistato tutti si preparano in un attimo.

Oggi vogliamo suggerire un primo piatto dal sapore autunnale. Cremosa ed irresistibile la lasagna che conquisterà tutti è perfetta da gustare a settembre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questa lasagna possiede un sapore deciso e travolgente e siamo certi che in molti la apprezzeranno. Vediamo insieme come prepararla passo dopo passo.

Ingredienti

300 gr di lasagne;

200 gr di gorgonzola;

500 ml di besciamella;

800 gr di funghi porcini;

30 gr di formaggio grattugiato;

1 kg di zucca;

10 gr di prezzemolo;

50 ml di vino bianco;

3 rametti di rosmarino;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.

Cremosa ed irresistibile la lasagna che conquisterà tutti è perfetta da gustare a settembre

Per iniziare, sbucciamo la zucca e tagliamola a cubetti. Foderiamo una teglia e rivestiamola con carta da forno. Mettiamo la zucca sulla teglia ed aggiungiamo sale, pepe, un filo d’olio e i rametti di rosmarino. Facciamola cuocere a 200 gradi per circa 30 minuti. Nel frattempo, occupiamoci dei funghi. Rimuoviamo ogni residuo di terra e tagliamoli a fette sottili. In una padella aggiungiamo l’olio, uno spicchio d’aglio ed aggiungiamo i funghi.

Facciamoli rosolare per un paio di minuti. A questo punto, rimuoviamo l’aglio ed aggiungiamo il vino bianco. Saliamo, pepiamo e facciamo cuocere per almeno 5 minuti. Tritiamo il prezzemolo, uniamolo ai funghi e facciamoli cuocere fino a quando il vino sarà evaporato.

Nel frattempo, prepariamo la crema tagliando 150 grammi di gorgonzola a cubetti ed unendolo alla besciamella in un tegame. Mescoliamo il tutto a fiamma bassa finché sarà completamente amalgamato. A questo punto dobbiamo comporre la nostra lasagna. Prendiamo quindi una pirofila e stendiamo uno strato di crema. Adagiamo le sfoglie di lasagna fino a coprire tutta la pirofila. Stendiamo la besciamella al gorgonzola, mettiamo metà dei funghi fatti cuocere in precedenza e metà dei dadini di zucca. Ripetiamo il procedimento creando così 2 strati. Finiamo versando l’ultima parte di crema e guarnendo con il gorgonzola avanzato e il formaggio grattugiato. Spolverizziamo con un po’ di pepe ed inforniamo la lasagna a 200 gradi per circa 15 minuti.

Consigli

Per pulire i funghi usiamo un coltello a lama liscia. In questo modo rimuoveremo il terriccio in eccesso. Se ciò non dovesse bastare, usiamo un panno inumidito in cotone per pulire meglio i funghi.

Abbiamo usato il formaggio gorgonzola perché il suo gusto si sposa perfettamente con i porcini e la zucca. In alternativa, se cerchiamo un sapore più delicato possiamo sostituire il gorgonzola con il brie.