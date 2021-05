Pensare alle vacanze in questo periodo dell’anno è inevitabile, non manca molto tempo all’arrivo dell’estate e ne sentiamo tutti il bisogno.

La Toscana è una regione conosciuta e apprezzata per la sua bellezza, la storia, l’ottimo vino e il cibo straordinario.

Ma non solo, questa regione va visitata anche per le sue bellissime spiagge che la rendono una meta adatta a tutta la famiglia.

Ecco 5 località in Toscana dalle spiagge dal mare cristallino da non perdere per una vacanza da sogno, all’insegna del riposo e al benessere.

Iniziamo questa carrellata di località turistiche toscane con Rosignano Marittimo che ci accoglie con straordinarie spiagge bianche, lasciandoci sorpresi da questo scenario mozzafiato.

Il tratto sabbioso da Rosignano Marittimo a Vada è perfetto per stare distesi sul lettino o nuotate nel mare limpido che ricorda l’oceano caraibico.

Lido di Camaiore ci sorprende con oltre quattro chilometri di spiaggia dalla sabbia davvero finissima ed è una famosa località di villeggiatura balneare.

Inoltre, troviamo un mare molto pulito, dai fondali bassi, ottimo per tutta la famiglia e per regalarci spensieratezza e riposo.

Castiglione della Pescaia è una località turistica riconosciuta e frequentata sulla costa Toscana, la bellezza del mare e del borgo la rendono una meta irrinunciabile.

La sabbia è finissima, l’acqua cristallina e la più rinominata è la Spiaggia di Ponente, facilmente raggiungibile a piedi e vicina al centro della città.

Dopo aver scoperto le prime tre località in Toscana dalle spiagge dal mare cristallino, ecco le ultime due per una vacanza da sogno.

Una delle spiagge più apprezzate nell’Isola d’Elba è la spiaggia della Biodola, nella costa nord, facilmente raggiungibile in auto.

È caratterizzata dalla sabbia dorata e dal fondale che scende lentamente, è adatta quindi anche ai bambini e per questa ragione è frequentatissima da famiglie.

La cittadina di Follonica ha numerose spiagge dalla sabbia molto fine, con un fondale che digrada dolcemente, rendendole adatte per adulti e piccini.

Molto rinomata è la spiaggia di Carbonifera, a soli 5 km dal centro di Follonica, dove alle sue spalle troviamo caratteristiche dune costiere ombreggiate dai pini domestici.

È fondamentale andare in ferie per fare una pausa dalla nostra quotidianità e per fare esperienze diverse, scoprendo luoghi e persone nuove. Non ci resta che prenotare!