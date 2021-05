Ogni tanto bisogna provare ad allargare i propri orizzonti, ed andare alla scoperta delle tante meraviglie culinarie dell’Italia. È vero che spesso le specialità della propria Regione bastano e avanzano, perché ce ne sono davvero tante.

Tuttavia, sarebbe un peccato perdersi qualche golosissimo piatto solo perché arriva da un paio di decine (o centinaia) di chilometri più lontano. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca spesso di dare consigli sotto questo aspetto, facendo scoprire piatti come il delizioso dolce di Sondrio chiamato bisciola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi invece ci occupiamo di carne, e per farlo andiamo fino in Trentino. Pochi conoscono questa carne italiana che è gustosissima e si può cucinare in tanti modi diversi.

I piatti tipici

Stiamo per andare alla scoperta della carne salada. La storia di questo alimento è molto lunga, ed abbiamo delle testimonianze scritte del tardo Medioevo che ce lo confermano.

La carne salada si prepara innanzitutto con il taglio, che proviene dalla fesa dei bovini. Poi essa viene cosparsa con sale e spezie quali pepe nero, aglio, rosmarino e bacche di ginepro. Una volta fatto, si lascia riposare per circa un mese in un locale buio, dove verrà spesso massaggiata.

Le deliziose preparazioni

Già dagli ingredienti si può capire come la carne salada sia perfetta per conferire un gusto inimitabile a tante ricette. L’utilizzo forse più comune è forse per carpaccio o tartare di carne cruda, magari con qualche scaglia di grana sopra.

Ma anche da cotta questa prelibatezza risveglia tutto il suo gusto, sia come parte di un bollito che alla piastra. Inoltre, con questa carne si può anche preparare un ragù dall’inconfondibile sapore trentino. Insomma, tutto ciò che dobbiamo fare è aprire un libro di ricette e sbizzarrirci, i risultati saranno straordinari.

Pochi conoscono questa carne italiana che è gustosissima e si può cucinare in tanti modi diversi. Possiamo chiedere al nostro macellaio se riesce a farcela avere, altrimenti ci sono vari negozi online che ce la possono spedire direttamente a casa. Insomma, ovunque abitiamo possiamo godere di questo grande prodotto del nord Italia, per cui aggiungiamolo al nostro libro di ricette.