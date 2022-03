In molti credono gli astri influenzino il nostro modo di essere, di agire e le preferenze che abbiamo. Ogni segno zodiacale tenderebbe ad avere un personalità ed un carattere diversi. In questo articolo vedremo ciò che non tutti sanno, cioè che esiste un simpatico animale domestico che potrebbe fare al caso loro più degli altri.

Ariete

All’Ariete è associato un felino: il gatto.

Il gatto è un animale indipendente, così come lo è l’Ariete.

Infatti, l’Ariete è una persona dinamica e che non riesce a stare ferma. Il gatto ama stare in casa, ma la sua curiosità e indipendenza lo portano ad esplorare il mondo anche fuori.

Toro

Il Toro è tradizionalista, quindi potrebbe andare d’accordo con qualsiasi animale domestico. Quello che più gli si adatta è il coniglio perché è tranquillo, affettuoso e non ha bisogno di cure particolari.

Avere in casa questo grazioso animaletto colmerà il senso di vuoto, che in una casa ci può essere.

Gemelli

I nati sotto questo segno preferiscono essere liberi, ma allo stesso tempo hanno bisogno di compagnia quando si sentono soli. Per questo motivo un pappagallo è proprio l’animale che più si addice a questo segno.

Cancro

Poiché il Cancro è un segno che ama avere tutto sotto controllo l’animale che più gli si adatta è il Criceto, poiché vive in una gabbia. Basterà comprarne una abbastanza grande per consentire all’animaletto di vivere bene.

Leone

Le caratteristiche principali di questo segno sono la lealtà e la fedeltà.

Quindi, l’animale idoneo è il cane l’amico fidato che non ti tradisce mai.

Vergine

La Vergine è poco socievole e preferisce la compagnia di un animale, rispetto alle persone. Gli animali che più le si addicono sono dei pesciolini rossi.

Non tutti sanno che esiste un simpatico animale domestico che più si adatta ad ogni segno zodiacale.

Bilancia

I nati sotto il segno della bilancia hanno un carattere allegro e spensierato.

L’animale che gli si adatta meglio è l’uccellino che con il suo dolce canto mette allegria e vivacità.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno misterioso e difficile da accontentare per questo motivo l’animale che più gli si adatta è il serpente.

Sagittario

Anche il Sagittario è un segno che ama la libertà, per questo motivo non vorrebbe mai un animale da tenere chiuso in casa, oppure in una gabbia.

Gli animali ideali per il Sagittario sono due: il cavallo, se si possiede un ampio spazio fuori casa, oppure il pappagallo.

Capricorno

Il capricorno è un segno particolarmente affettuoso, ma non essendo compreso preferisce avere come compagno un animale. L’animale idoneo per il Capricorno è la tartaruga, perché potrà fargli compagnia per tantissimi anni.

Acquario

Le persone nate sotto il segno dell’Acquario non preferiscono animali molto impegnativi.

Quello che più si addice a questo segno è l’assolotto, un incrocio tra un rettile e un anfibio.

È un animale poco conosciuto ma non impegnativo, perché in grado di badare a se stesso.

Pesci

L’animale ideale per questo segno è un coniglietto da coccolare e accudire nel miglior modo possibile.

Infatti, i Pesci amano gli animali e apprezzano particolarmente prendersene cura.

