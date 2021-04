Non c’è dubbio, questo è l’anno dei prodotti fai da te realizzati in autonomia a casa. Il tempo non manca per fare cosmetici, creme, gelati, mobili, vestiti e tanto altro. Si, perché non esiste soluzione migliore che creare ciò che serve con le proprie mani.

I prodotti per la casa in vendita ormai schiacciano l’occhio a sostanze naturali e green, ma sussiste sempre la possibilità che dentro vi siano elementi nocivi che magari non si conoscono. Per non parlare del costo elevato in relazione alla purezza ed ecosostenibilità che offrono.

La casa è il tempio dove si vive e deve rappresentare il luogo più pulito, sano e sicuro in assoluto per la famiglia, per questo vedremo come realizzare un perfetto sgrassatore naturale ed economico in casa con pochi elementi.

L’aceto è un perfetto sgrassante e anticalcare

Come è noto, l’aceto è in grado sia di sgrassare che di eliminare il calcare, per questo rappresenta un’ottima base per la pulizia di rubinetti, sanitari, piani cottura in acciaio, pentole. Si può utilizzare anche semplicemente diluito con acqua per pulire i vetri.

Inserire in un flacone i seguenti ingredienti:

0,5 litri di acqua;

50 cl di aceto di vino bianco o di mele;

un cucchiaio di detersivo per piatti biologico o sapone liquido;

½ limone spremuto.

L’acqua ossigenata usata come multiuso

Vediamo un altro metodo per realizzare un perfetto sgrassatore naturale ed economico in casa.

Multiuso, biodegradabile, non è tossico ed ha anche un aroma molto gradevole. Utilizzare panni in microfibra per sia applicarlo che per toglierlo.

Le dosi in uno spruzzino per ottenere un ottimo prodotto:

½ bicchiere d’acqua;

½ bicchiere di acqua ossigenata;

2 cucchiai di sapone liquido;

½ succo di limone o 10 gocce profumate.

Igiene e pulizia con il sapone di Marsiglia

Ingrediente ideale per ogni utilizzo e, addirittura per i capelli e tessuti, mescolare 5 cucchiai di scaglie di sapone in 1 litro d’acqua in acqua calda. Appena la miscela si sarà freddata trasferire in un vaporizzatore. Spruzzare su ogni tipo di superficie e poi risciacquare con un panno umido.