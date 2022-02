Le pensioni sono uno dei temi più scottanti che qualsiasi governo italiano ha dovuto, deve e dovrà affrontare a ogni legislatura. La popolazione del Belpaese è sempre più vecchia. Ogni espediente è buono per cercare di procrastinare la data della cessazione dell’attività lavorativa, onde gravare sempre più sul bilancio dello stato. Tantissime persone, poi, si lamentano di una pensione che non ricompenserebbe affatto il lavoro di una vita. I più audaci hanno deciso di abbandonare l’Italia in favore di altre nazioni, dove poter vivere una vecchiaia più serena, con un costo della vita decisamente inferiore. Spesso sono mete esotiche, come abbiamo già visto.

Oggi proviamo a proporre alcune città europee che possano fare al caso di chi voglia trasferirsi godendo di una pensione intorno ai 700 euro. Luoghi ricchi di fascino, dove poter vivere molto bene, circondati comunque da tutto ciò che serve.

Iniziamo dall’Albania e ci soffermiamo su Durazzo, proprio di fronte alle coste pugliesi. Un’ottima scelta di buen retiro, considerando il clima e le possibilità che questa cittadina albanese offre. Si affaccia sul Mar Adriatico, da qui partono splendide spiagge, spesso ancora vergini. La qualità della vita è cresciuta molto nel corso degli anni e tanti italiani hanno deciso di provare a investire a Durazzo in attività anche piuttosto semplici, come la ristorazione. Con 50mila euro si può acquistare una casa da 100 metri quadri, con 10 euro si può andare al ristorante e mangiare davvero bene.

Ecco 5 città in Europa dove poter fare una vita da re con soli 700 euro di pensione al mese

Dall’Albania ci spostiamo alla Bosnia. Sarajevo è una perla che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita. Se pensiamo alle devastazioni subite solamente una trentina d’anni fa, oggi, visitandola, non crederemmo che tutto ciò sia successo davvero. Certo, le ferite sono ancora visibili in determinati luoghi, ma passeggiando per la Baščaršija, il vecchio centro storico, non ci si può non innamorare di questa città dove convivono insieme culture differenti. Con 200 euro si può affittare un monolocale in centro. Spostandosi di poco, in periferia, si può pagare anche meno di 100 euro.

Romania e Ucraina

Ci spostiamo in Romania, a Timisoara, sede di aeroporto internazionale e facilmente raggiungibile dall’Italia. Soprannominata la Piccola Vienna, è una città accogliente a 600 km da Bucarest. 400mila abitanti, ricca di verde e parchi, cosmopolita, qui si può affittare un appartamento in centro spedendo meno di 300 euro. Se lo si volesse acquistare, il costo sarebbe all’incirca di 1300 euro al metro quadro. Sicurezza e buona qualità dell’aria, poi, sono dei valori aggiunti.

A Lvov, in Ucraina, il clima non è sempre favorevole, ma, in compenso, la città è stupenda e ricca di fascino. Oltre a essere molto economica, Leopoli (traduzione in italiano) è la capitale culturale del Paese. Anche qui, con circa 300 euro si può affittare un monolocale in centro, mentre il costo d’acquisto è inferiore ai 1000 al metro quadro. Città in grande espansione, ponte tra il presente e il futuro, è molto dinamica e offre molti servizi.

Ecco 5 città in Europa dove poter vivere bene dopo la pensione. L’ultima che proponiamo è Varna, in Bulgaria, dove si può mangiare al ristorante con meno di 10 euro e dove si affittano appartamenti in centro a 250 euro. Una cittadina situata sul Mar Nero, nella quale si può godere di ottimo clima anche d’inverno. Una vera e propria perla, ideale per godersi la propria pensione.