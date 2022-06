Ecco 3 trucchetti per staccare la gomma da masticare dalle scarpe ma anche dai vestiti e dalle lenzuola

Tra gli avvenimenti che possono rovinare la giornata troviamo il dover combattere contro una gomma da masticare. I chewing gum sono utili per pulire i denti se ci si trova fuori casa ma se gettati malamente sul marciapiede possono provocare dei danni. Tra questi il più comune è il quello della gomma da masticare incollata sotto alla suole o sui vestiti. Rimuoverle potrebbe sembrare impossibile, a prima vista. Tuttavia esistono alcuni trucchi per staccarle senza danneggiare la superficie su cui si erano attaccati.

Ecco 3 trucchetti per staccare la gomma da masticare dalle superfici e dai tessuti. Tra questi troviamo l’utilizzo dell’aceto ma anche del ghiaccio e del ferro da stiro. Si deve premettere che per agire sarà necessario aspettare che la gomma si sia seccata sull’indumento, le lenzuola o la suola. In caso contrario la gomma tenderà ad espandersi indiscriminatamente trasformando la rimozione in un vero incubo. Si tratta di metodi utili in quasi tutti i casi che vedono coinvolta una gomma. Le lenzuola, stirate o meno, saranno sicuramente coinvolte meno in questa problematica ma potrebbe accadere che una gomma lasciata in giro rovini il tessuto.

Il modo per rimuovere la gomma da masticare è quello di lasciare asciugare e, poi, utilizzare dei cubetti di ghiaccio. In questo modo diventerà molto più semplice togliere definitivamente la gomma dalla plastica delle suole. In molti, sempre con riguardo al ghiaccio, poi, preferiscono inserire nel congelatore l’indumento o la calzatura vittima della gomma da masticare. Dopo alcune ore all’interno del freezer la gomma si staccherà automaticamente. Eliminare eventuali residui utilizzando uno spazzolino da denti.

Calore

Il calore, come il freddo, è nemico mortale delle gomme da masticare. Per eliminarle, quindi, sarà sufficiente utilizzare proprio il calore del ferro da stiro. Passare il ferro sopra alla gomma coprendo la suola, o il tessuto, con un pezzo di giornale. Passando, il ferro spingerà la gomma ad attaccarsi al pezzo di carta. Anche in questo caso eventuali residui andranno rimossi aiutandosi con una spatola di piccole dimensioni. Quando si utilizza il ferro da stiro, comunque, attenzione a non rovinare i tessuti.

Aceto

Un altro rimedio è dato dall’utilizzo dell’aceto. In molti sfruttano questo prodotto per cucinare piatti deliziosi ma il suo potere potrà anche essere utilizzato contro una gomma da masticare. Sarà sufficiente spargerlo sulla gomma, aspettare qualche minuto e vederla venire via. In alternativa si potrà diluire con l’acqua e lasciare agire per qualche ora.

