Quando alla chiusura del 10 settembre pubblicavamo il report dal titolo L’atteso ribasso potrebbe essere già agli sgoccioli, ma nel lungo periodo EdiliziAcrobatica offre ottime prospettive il titolo quotava 18,65 euro. Dopo oltre due mesi titolo quota ancora allo stesso prezzo. Possiamo, quindi, dire che la previsione è stata esatta. Dopo questa lunga fase laterale, però, adesso la svolta rialzista per il titolo EdiliziAcrobatica potrebbe essere più vicina di quanto si possa pensare.

Come si vede dal grafico, infatti, la settimana in corso potrebbe vedere una chiusura superiore alla fortissima resistenza in area 18,45 euro (I obiettivo di prezzo). A questo punto, quindi, ci sono buone probabilità che si possa invertire al rialzo. Prima di cantare vittoria, però, sarà necessario attendere i seguenti eventi: chiusura settimanale superiore a 19,95 euro e successiva rottura in chiusura di settimana superiore a 22,1 euro. In questo caso il titolo avrebbe campo libero per raggiungere il I obiettivo di prezzo in area 27,9 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 46,8 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, le quotazioni di EliziAcrobatica potrebbero andare incontro a un rialzo di oltre il 150%.

Chiaramente una chiusura settimanale inferiore a 18,45 euro darebbe nuova forza al segnale ribassista. Conseguentemente il titolo potrebbe accelerare verso il II obiettivo di prezzo in area 16 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 13,60 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione di EdiliziAcrobatica

Che il titolo abbia ottime prospettive di crescita è evidente dalle previsioni degli analisti che vedono una crescita media annua degli utili per i prossimi tre anni pari al 41,9%. Negli ultimi 12 mesi, poi, le aspettative di utili futuri sono state riviste più volte al rialzo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo la raccomandazione è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 9%.

La svolta rialzista per il titolo EdiliziAcrobatica potrebbe essere più vicina di quanto si possa pensare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo EdiliziAcrobatica (MIL:EDAC) ha chiuso la seduta del 18 novembre a quota 18,65 euro in rialzo dell’1,36% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale