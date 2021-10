Ogni stagione presenta caratteristiche proprie che, in qualche modo, la simboleggiano. L’inverno fa venire in mente la neve e una cioccolata calda, l’estate il mare e un bel gelato, mentre la primavera richiama alla mente i colori e i profumi dei suoi fiori. L’autunno non è da meno. In tavola è un trionfo di zucche, uva, fichi e funghi. Ma non solo. L’autunno è anche la stagione per eccellenza delle foglie secche. Giallo-dorate, talvolta con sfumature rossastre, seccano e si staccano dai rami. Ondeggiando lievemente nell’aria, vanno infine a posarsi a terra creando un fantastico tappeto scricchiolante su cui è bello passeggiare.

Il paesaggio dell’autunno è qualcosa di magico. La natura si trasforma in un vero e proprio quadro da ammirare e in cui immergersi. Ci sono luoghi che, più di altri, regalano la possibilità di apprezzare il cosiddetto foliage in tutta la sua bellezza. Per godere delle magie autunnali non serve andare lontano. Già abbiamo suggerito i cinque incantevoli borghi dove ammirare il foliage ed immergersi nelle calde atmosfere autunnali. Ma possiamo trovare angoli dorati anche attorno a grandi città. Stiamo proprio per svelare un caso. Infatti, straordinari foliage ci attendono in questi magici luoghi segreti a due passi da Milano.

Il Parco di Monza con la Villa Reale

Considerato uno dei più bei parchi d’Italia, il Parco di Monza dà il meglio di sé proprio in questa stagione. I lunghi viali alberati e le immense distese d’erba assumono un aspetto incantato. Correre o passeggiare sono semplici attività che, in questo contesto, regalano qualcosa in più. Un’emozione unica. Non è poi raro incontrare simpatici scoiattoli.

Torbiere del Sebino

In provincia di Brescia, a pochi chilometri dal lago d’Iseo e a meno di un’ora da Milano, si trova la Riserva Naturale Torbiere del Sebino, una zona umida nota per le particolari flora e fauna. È facile avvistare coniglietti e scorgere cigni ed altri volatili acquatici. L’intera superficie della riserva è suddivisa in sentieri percorribili a piedi e/o in bici.

Una passeggiata in questo luogo ha sempre un certo fascino, ma quando i colori dell’autunno si riflettono negli specchi d’acqua, il luogo assume un’atmosfera ancor più magica.

Il sentiero delle Espressioni in Valle Intelvi

In provincia di Como, ad un’oretta circa da Milano, c’è Valle Intelvi, il luogo ideale dove fare una passeggiata autunnale davvero indimenticabile. Un percorso di circa 3 ore, all’interno di una bellissima foresta dove si trovano sculture di legno così espressive che pare quasi prendano vita. Il percorso parte dall’Alpe Nava ed arriva fino all’Alpe Comana da dove si può godere di una splendida vista panoramica sul lago di Como.

Straordinari foliage ci attendono in questi magici luoghi segreti a due passi da Milano

Ma non è ancora finita. Rimanendo in città, il capoluogo lombardo è ricco di parchi urbani e spazi verdi che in questa stagione assumono le tipiche calde sfumature autunnali. Ecco qualche utile indicazione:

i giardini di Villa Belgiojoso Bonaparte, via Palestro;

il Parco Sempione;

viale Lazio/viale Cirene;

via Sant’Elia angolo via Osma;

via Trenno/via Ippodromo (parcheggio);

Giardino della Villa Comunale;

via Borsieri e via Alberto da Giussano;

via Santa Sofia.

Ed infine, in pieno centro, vicino al Cenacolo, non dimentichiamo che esiste questo insospettabile angolo di pace altamente suggestivo.

