Avere delle unghie molto belle non è facile. Ci vuole molta attenzione. Tra l’altro se si ha l’abitudine di mordicchiarle si deve ricominciare sempre da capo. Andiamo a vedere i piccoli passi per curarle e renderle forti e sane. Si vedrà come ci vuole molto per riparare un danno alle unghie e poco per rovinare tutto ecco l’impasto miracoloso che risolverà proprio questo problema.

Mangiare bene

La salute delle unghie dipende anche dall’alimentazione. Le unghie e i capelli sono costituite da fibre di cheratina. In questo caso allora l’alimentazione è fondamentale nella produzione di tali sostanze. Un’altra cosa da considerare è una carenza di vitamina B. Molto frequentemente è la causa di unghie rovinate. Può essere utile assumere cibi come mandorle, lievito di birra, grano, noci, pesce e crostacei. Aggiungere anche alimenti che contengono calcio, sali minerali, zinco, ferro e magnesio.

Se le unghie si spezzano con regolarità è meglio non tagliarle ma fare una limatura leggera. Naturalmente usando una limetta morbida o di cartone. Limare sempre nello stesso senso, cominciando dai lati per finire al centro. Altrettanto importante è usare per un po’ di tempo soltanto uno smalto rinforzante. Senza aggiungere altro smalto. Esistono solventi meno aggressivi che si possono utilizzare quando sarà possibile ritornare a mettere lo smalto. Le pulizie vanno fatte rigorosamente con i guanti. Non usare a mani nude prodotti chimici perché potrebbero peggiorare la situazione. Ecco un rimedio naturale rinforzante che ci viene in aiuto insegnatoci dalle nostre nonne.

Miscela magica per unghie

Per comporre questa miscela rafforzante, servono 2 foglie di cavolo e 3 cucchiai da cucina di farina d’avena. Si otterrà un impasto che si potrà applicare tutte le volte. A rotazione si immergono le unghie nell’acqua calda e limone. Le renderà bianche e resistenti. Poi anche nell’olio d’oliva tiepido e infine anche in acqua salata. Tutti questi rimedi naturali avranno il potere di rinforzarle.