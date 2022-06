3 libri per bambini da leggere durante le vacanze estive al mare o in montagna per rafforzare la mente

Con l’arrivo delle vacanze estive, arrivano anche 3 lunghi mesi di riposo per i bambini. La pausa è sicuramente meritata, per staccare un po’ la spina dall’ambiente scolastico. Bisogna, però, non essere troppo pigri e aiutare i nostri figli a mantenere il cervello in attività. I bambini, infatti, sono come delle spugne che imparano a grande velocità.

Creare, quindi, un’abitudine alla lettura è molto importante. Leggere non solo rafforza la mente e migliora il loro linguaggio, ma spesso li aiuta a calmarsi e a gestire eventi stressanti. Questo perché i libri, che sono spesso specchio della realtà, contribuiscono a far comprendere situazioni difficili. Essendo i libri scritti per loro, sono più facili da capire e immagazzinare. Vediamo insieme 3 libri per bambini da leggere in estate.

Libri per bambini dai 10 anni in su

Il primo libro è Le avventure di Jacques Papier di Michelle Cuevas. Quest’opera ha vinto il Premio Andersen nel 2016 come miglior libro per ragazzi dai 9 ai 12 anni. La storia è incentrata su Jacques Papier, un bambino di 8 anni, il quale pensa che tutti lo odino. Tutti, a parte la sorellina Fleur, si dimenticano di lui. Gli amici non vogliono giocare e i genitori si dimenticano sempre di aggiungere il suo posto per la cena. La verità è, però, un’altra. Jacques è l’amico immaginario di Fleur e quando lo scopre, parte alla ricerca di sé stesso in un’avventura tutta da scoprire.

La seconda opera è L’uomo che lucidava le stelle di Emanuela Nava. Questo particolare libro è molto facile da leggere, perché utilizza un font particolare, adatto a chi ha problemi di dislessia. Il libro narra di un gruppo di bambini che trascorrono l’estate vicino ad un lago. Qui, incontrano un misterioso uomo, che dice di passare la notte a lucidare le stelle e racconta svariate storie incredibili. Anche questo libro è adatto ai bambini dai 10 anni in su ed è perfetto per chi sta per entrare alle scuole medie.

3 libri per bambini da leggere durante le vacanze estive al mare o in montagna per rafforzare la mente

Infine, il nostro ultimo consiglio ricade su Il trattamento Ridarelli di Roddy Doyle. In questo caso la lettura è consigliata ai più piccoli, dai 6 anni in su. I Ridarelli sono dei piccoli personaggi pelosi che si prendono cura dei bambini. Se un adulto si ritrova a mentire o trattare male un bambino, viene attuato il trattamento Ridarelli. Questo consiste nel mettere delle feci sotto la scarpa. Quando, però, il trattamento viene attuato nell’occasione sbagliata, i Ridarelli dovranno fare del loro meglio per evitare che la cacca venga calpestata. Un testo divertente per tutta la famiglia, che farà non solo ridere, ma anche appassionare alla lettura i più piccoli.

Lettura consigliata

