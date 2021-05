Negli ultimi anni l’attenzione verso l’ecosostenibilità si è fatta sempre più diffusa, grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione promosse in tutto il Mondo. Ma entrare nel mondo green non è facile. I prodotti monouso, ad esempio, sono ampiamente utilizzati in tutte le case, molto spesso senza che neanche ci si renda conto del danno che provocano. Infatti, una delle più recenti sfide per gli ambientalisti è proprio quella di eliminare i prodotti monouso dal commercio.

Tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa a riguardo, le ragioni per vivere green sono tantissime e sono tantissime le azioni che fanno la differenza. Qui di seguito ecco i 5 prodotti monouso che andrebbero eliminati dalla nostra quotidianità e 5 alternative ecosostenibili.

Sacchetti in plastica

Ormai ovunque ci si sta muovendo per eliminare definitivamente le buste di plastica dal commercio, sono infatti incredibilmente inquinanti. Già da qualche anno i supermercati utilizzano esclusivamente sacchetti biodegradabili, ma questo non significa che essi siano completamente green o che non ci sia un’alternativa migliore. Un’ottima soluzione è quella di avere sempre con noi un sacchetto di tela da utilizzare al momento del bisogno. È leggero, pratico da avere in qualsiasi borsa e soprattutto è biodegradabile.

Lamette e rasoi usa e getta

Le lamette monouso sono un altro dei prodotti che andrebbero eliminati dalla nostra quotidianità se vogliamo adottare uno stile di vita più green. Sono infatti composte da una parte in plastica e una in metallo, il che le rende non differenziabili e, di conseguenza, molto dannose per l’ambiente. Una buona soluzione è quella di investire in un buon rasoio elettrico, sicuramente più duraturo di quelli usa e getta. Chi non è amante di questo tipo di rasoi potrebbe invece optare per delle lamette in metallo che si trovano facilmente in commercio.

Posate e piatti di plastica

Non è un segreto che le stoviglie monouso causano un danno enorme per il pianeta. La soluzione migliore sarebbe quella di eliminarle definitivamente, ma in alcune occasioni esse ci sono indispensabili. In tutti quei casi in cui non possiamo rinunciare completamente all’usa e getta sarebbe meglio optare per delle stoviglie di carta e cartone, molto meno inquinanti.

Porta sapone e detersivi

Saponi liquidi e detersivi sono ampiamente utilizzati nella maggior parte delle abitazioni. Se pensiamo a quante volte ci laviamo le mani o facciamo il bucato non faticheremo a capire quanto essi siano dannosi per l’ambiente. L’alternativa meno impattante sono i saponi solidi, se ne trovano tantissimi in commercio per tutte le esigenze. Anche i supermercati si stanno attrezzando con la vendita di ricariche di sapone che permettono al consumatore di riutilizzare il vecchio flacone in plastica.

5 prodotti monouso che andrebbero eliminati dalla nostra quotidianità e 5 alternative ecosostenibili. Le spugnette per i piatti

Molto spesso ignorate, ecco l’ultimo dei 5 prodotti monouso che andrebbero eliminati dalla nostra quotidianità. Questi strumenti infatti non solo sono indifferenziabili, ma producono un’enorme quantità di micro-plastiche, uno dei materiali più inquinanti del pianeta. Si sostituiscono con spugnette in bambù o in luffa, molto più facili da smaltire perché completamente biodegradabili e perciò totalmente prive di micro-plastiche.