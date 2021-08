Mantenere uno stile di vita e un’alimentazione corretta può essere difficile quando si è in vacanza. Spesso tendiamo a pensare al periodo delle vacanze come a un momento di pausa non solo dal lavoro ma anche dalle abitudini quotidiane che a volte vediamo come delle costrizioni. Ed ecco che la nostra alimentazione cambia e sgarriamo un po’ di più rispetto a quando siamo a casa. Ma forse ciò che ne risente di più è l’attività fisica. In vacanza non sempre riusciamo a proseguire con palestra e sport, a volte perché non sempre nel luogo della vacanza è presente l’attività che facciamo. Altre volte, invece, semplicemente decidiamo di abbandonarla e goderci la vacanza senza programmi e imposizioni.

Il risultato sarà che a fine vacanze ci ritroveremo con mille sensi di colpa e una voglia matta di rimetterci in forma il più in fretta possibile. Ma tornare in forma dopo le vacanze sarà facilissimo con questi esercizi adatti a tutti. Un piccolo work-out che possiamo fare sia a casa che all’aperto, adatto a chi già faceva attività fisica e la vuole riprendere gradualmente. Ma questi esercizi sono anche adatti a chi si approccia al movimento per la prima volta o dopo un lungo periodo di stop.

Questi esercizi sono semplicissimi da fare e adatti a tutti. Si possono eseguire sia in casa che all’aperto, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un gradino, o un marciapiede.

Riscaldamento

Iniziamo con un riscaldamento veloce:

stendiamo le braccia in orizzontale, in modo che siano parallele al pavimento e eseguiamo 10 cerchi in senso orario e 10 in senso antiorario. Ripetiamo l’esercizio 3 volte;

eseguiamo una circonduzione anche delle gambe. Pieghiamo il ginocchio a 90 gradi e lo solleviamo lateralmente per poi ruotare l’anca verso sinistra, in senso antiorario. Eseguiamo il movimento anche in senso orario, 8 volte per ciascuna gamba;

facciamo una breve corsa calciata sul posto di qualche minuto per riscaldare tutti i muscoli

Esercizio 1

Con l’aiuto di un gradino o di un marciapiede posizioniamo il piede sinistro sul gradino e solleviamo il piede destro, portando il ginocchio verso il busto. Rimaniamo in equilibrio e poi riappoggiamo il piede destro sotto il gradino. Ripetiamo il movimento 5 volte per ogni gamba e per 3 serie.

Esercizio 2

Eseguiamo 10 affondi in camminata per ogni gamba. Ricordiamoci di non fare passi troppo lunghi né troppo corti. Il ginocchio anteriore dovrebbe essere perpendicolare alla caviglia e il ginocchio posteriore sotto l’anca. Anche questo esercizio sarà da ripetere per 3 volte.

Esercizio 3

Eseguiamo delle flessioni, che aiutano ad allenare sia le braccia che gli addominali. Iniziamo con un numero basso e poi aumentiamo gradualmente.