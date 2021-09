Al giorno d’oggi siamo abituati ad avere a disposizione una vastissima gamma di prodotti per la casa. Adatti per qualsiasi tipo di problema che possa capitarci all’interno dell’ambiente domestico. Se da una parte questa quantità può, senza dubbio, essere considerata come un vantaggio, dall’altra potrebbe avere dei lati negativi. Tra questi, ad esempio, il fatto che, oramai, non abbiamo più la fantasia di ricercare rimedi naturali in grado di risolvere i problemi. Così come invece facevano le nostre nonne.

Ovviamente, la maggior parte dei prodotti che oggi si trovano sul mercato si rivelano estremamente efficaci e utili. Tuttavia, di tanto in tanto, bisognerebbe cercare di non affidarsi esclusivamente a quest’ultimi. Esistono, infatti, innumerevoli modi per creare, anche facilmente e velocemente, dei rimedi fatti in casa.

Non soltanto possiamo creare dei prodotti per togliere lo sporco da una superficie difficile da pulire, ma anche, ad esempio, per cacciare via formiche o altri insetti. Per dare una dimostrazione di quanto appena detto, tra pochissimo andremo a rivelare ai nostri Lettori la tecnica per ottenere rapidamente delle fantastiche saponette.

Inutile acquistare mille prodotti quando possiamo fare in casa queste saponette naturali straordinarie

Anche oggi, continuando sull’argomento, ci concentreremo su una tecnica casalinga che ci può aiutare con determinati problemi dell’abitazione. Vediamo di quale si tratta. Infatti, ecco perché è inutile acquistare mille prodotti quando possiamo fare in casa queste saponette naturali straordinarie. Per molti sarà incredibile, ma con solamente tre ingredienti e uno stampino per il ghiaccio è possibile fare in casa delle saponette profumate ed estremamente efficienti. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari.

Come prima cosa ci servirà il sapone di Marsiglia, accompagnato da alcuni rametti di rosmarino e olio vegetale. Dopodiché, avremo anche bisogno di un olio essenziale di nostra scelta, come, ad esempio, quello alla lavanda, profumatissimo e molto facile da reperire.

Per procedere non dovremo far altro che ridurre in piccoli pezzi il sapone di Marsiglia e metterlo a cuocere a bagnomaria. Facendo attenzione che la fiamma rimanga piuttosto bassa. Dopo qualche minuto dovremo aggiungere i rametti di rosmarino e un cucchiaio di olio vegetale.

Continuiamo a mescolare, fino a che il composto non diventi piuttosto cremoso e, a quel punto, spegniamo la fiamma e aggiungiamo non più di cinque gocce di olio essenziale. Una volta amalgamato per bene il tutto, andiamo a riempire i nostri stampini per il ghiaccio e lasciamoli su un davanzale per farli asciugare.

Ecco che, in poco tempo e con l’utilizzo di pochissimi ingredienti, avremo a disposizione diverse saponette al profumo di rosmarino pronte per essere utilizzate.