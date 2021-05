Un’arte nata da poco negli Stati Uniti stava letteralmente spopolando poco prima dell’arrivo della pandemia. È la “cake design”, ovvero “l’architettura della torta”, per trovare una traduzione abbastanza completa. Pasticceri, ma soprattutto appassionati di cucina, che dopo aver fatto dei corsi apposta, hanno letteralmente fatto di questa passione un lavoro. E, sempre più vip approfittano di questi nuovi professionisti per organizzare i loro eventi. Anche In Italia, comunque si stava aprendo questa attività, che fa dell’utilizzo dei fiori uno dei suoi motivi principali. Ma non solo a livello estetico, ma anche di contenuto. Ecco svelato il trucco per cucinare delle portate saporite e gustose utilizzando dei meravigliosi fiori capaci di rivoluzionare i nostri piatti.

Partendo proprio da quelli decorativi

Non ci saranno ancora i matrimoni, ma le pasticcerie e le gelaterie stanno riempiendo le vetrine di meravigliose torte, arricchite di fiori. Se vogliamo cimentarci anche noi, suggeriamo primule e viole del pensiero. Una volta essiccate saranno davvero meravigliose da vedere su delle torte dai colori vivaci, magari anche ricoperte di panna.

I fiori perfetti per la griglia

Ecco svelato il trucco per cucinare delle portate saporite e gustose utilizzando dei meravigliosi fiori capaci di rivoluzionare i nostri piatti, ad esempio con le grigliate. È finalmente giunto il momento delle grigliate di pesce e di carne. Tra i nostri fiori che nessuno alcuni particolarmente consigliati per dare un tocco in più di sapore alla nostra cucina. Molti utilizzano la rucola, ma senza sapere che i suoi fiori portano un retrogusto speziato molto gradevole in dote al piatto. Sia di carne che di pesce. Allo stesso modo, qualcuno già lo sa, possiamo utilizzare la lavanda e i fiori di camomilla. Questi ultimi sono perfetti nel caso serviamo in tavola una succulenta grigliata, condita con una fresca insalata stagionale.

