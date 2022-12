5 regole d’oro a cui quasi nessuno pensa per risparmiare col cenone di Natale ma senza rinunce

Risparmiare sul cenone di Natale senza rinunciare alla qualità si può, basta seguire alcune semplici accortezze. Ecco alcune idee per ridurre il costo del pranzo o della cena natalizia in casa, ma senza farsi mancare nulla. Alcune di queste regole sono intuitive, di buon senso, ma che proprio per questo spesso vengono ignorate. Altri suggerimenti sono quasi banali ma raramente vengono applicati perché molti non ci pensano, un po’ come l’uovo di Colombo

Purtroppo, o per fortuna, l’inflazione alle stelle e le bollette dell’energia in salita, spingono le famiglie a risparmiare in tutti i campi dell’economia domestica. Per esempio, per risparmiare sul riscaldamento basta seguire alcuni semplici accorgimenti e la bolletta si ridurrà. Spesso per ridurre i costi non occorre fare rinunce ma solamente evitare sprechi. In questo senso questo nuovo regime di austerity potrebbe essere positivo non solo per le nostre tasche.

5 regole d’oro a cui quasi nessuno pensa e che ci faranno risparmiare sul cenone di Natale

Il principio dell’evitare lo spreco può essere applicato anche al cenone o al pranzo di Natale per ridurre i costi di questo evento.

Si può partire dall’escludere piatti e bicchieri di plastica. L’utilizzo dei piatti di porcellana, darà un tocco di eleganza all’evento ed eviterà di sprecare risorse economiche e di inquinare l’ambiente con ulteriore plastica.

Anche fare una lista della spesa prima di andare ad acquistare i prodotti aiuterà a impedire di acquistare cose che non servono. Facciamo un elenco di ciò che ci servirà per il pranzo e per la cena e limitiamoci a comprare solo i prodotti in elenco. La lista aiuta anche a razionalizzare e quindi a focalizzarsi su ciò che veramente può servire. Perciò una volta fatta la lista, facciamo un inventario di quello che abbiamo già in casa così da comprare solo gli articoli necessari.

Sfruttare merce in scadenza e riciclare le bevande

Chi sfrutta sconti e offerte speciali dei supermercati e dei negozi locali potrebbe risparmiare moltissimo. Per non sprecare tempo nella ricerca delle offerte, basiamoci sui volantini o visitiamo i siti dei punti vendita della grande distribuzione vicino a noi. Anche i prodotti che si avvicinano alla scadenza sono un’ottima fonte di riduzione dei costi. Oramai ogni supermercato ha un reparto con queste offerte. Anche questo è un sistema per non sprecare del cibo.

Le bevande sono una parte economicamente importante del pranzo o della cena. Su questo aspetto possiamo anche metterci d’accordo con gli ospiti. In genere, chi viene invitato non arriva a mani vuote. Spesso l’ospite porta qualcosa da bere e allora perché non mettersi d’accordo e coordinare i vari ospiti suggerendo cosa portare? A qualcuno potremo suggerire il vino rosso, ad altri il bianco, a un terzo lo spumante. Non solo spenderemo meno ma l’ospita sarà gratificato nel consumo del suo regalo per questo importante evento.

Grazie a queste 5 regole d’oro a cui quasi nessuno pensa possiamo risparmiare alla fine molti soldi, che potremmo impiegare per fare dei pensierini. Infatti, se vogliamo fare trovare anche un piccolo regalo agli ospiti, con meno di 10 euro possiamo fare dei doni che saranno molto apprezzati.