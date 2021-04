Il silenzio è oro. Così recita un antico proverbio. Quando non c’è alcun rumore, si può pensare meglio. A volte, però, è davvero difficile stare in silenzio. Si può rimanere da soli con sé stessi. Non sempre si riesce a sopportare questa condizione.

Nella vita frenetica di oggi non c’è spazio per la riflessione. Soprattutto in un periodo caratterizzato dalla pandemia di Covid 19. C’è bisogno sempre di un sottofondo, di qualche rumore. Anche nella intersoggettività si fugge il silenzio. Molte volte esso è interpretato come segno di disagio. È visto come qualcosa da riempire ad ogni costo. Tale concezione, però, è sbagliata. È necessario un deciso cambio di tendenza.

Ne esistono di diversi tipi

Molte volte il silenzio può esprimere più di mille parole. Esistono, infatti, diversi tipi di silenzio. Tacere può comunicare assenso. Quando si è d’accordo con qualcuno, non si hanno obiezioni.

La sorpresa può lasciare senza parole. Come anche la vergogna o l’imbarazzo. Per non fraintendere i silenzi, però, bisogna analizzare il contesto. Riconoscere e descrivere le proprie emozioni facilita molto questo compito.

Il silenzio, inoltre, può essere sintomo di riflessività.

Questo è il motivo per cui le persone silenziose hanno più successo nella vita.

Silenzio e successo

Alcuni sostengono che il silenzio significhi sottomissione e incompetenza. Tutto il contrario. Diversi studi psicologici affermano che le persone silenziose hanno successo nella vita. Magari più di altri molto estroversi e casinisti. Ma come mai?

Innanzitutto, non bisogna generalizzare. Ogni caso è a sé stante. Fare di tutta l’erba un fascio è sempre sconsigliato.

Il silenzio, però, molte volte può aiutare ad elaborare una situazione nel migliore dei modi. Si riflette più a fondo, si analizza ogni particolare. Ascoltare è il primo passo per rendersi conto del Mondo che ci circonda. Aiuta ad entrare in relazione e in empatia con l’altro. Tutte queste caratteristiche sono indispensabili per raggiungere il successo.

È davvero necessario rivalutare il silenzio nella vita frenetica di oggi.