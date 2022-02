La lettura arricchisce e mantiene attiva la mente. Si tratta di un’attività che in molti non amano ma che non andrebbe sottovalutata.

Immergersi nelle vite degli altri, in diverse epoche storiche, in situazioni improbabili o in avventure fantastiche è uno dei piaceri assoluti della vita.

Tra gli altri pregi che ha la lettura rispetto a tanti altri hobby è l’economicità. La maggior parte dei libri costano poco o non costano affatto se si opta per la biblioteca. Questo permette a tutti di poter coltivare questo interesse, a prescindere dal reddito.

Alcuni portano a supporto del loro scarso interesse per la lettura la mancanza di tempo. Più che il tempo spesso è la volontà a mancare. Infatti, la lettura ci chiede di togliere spazio ad altre attività come, ad esempio, scrollare ossessivamente la home dei Social Network.

Inoltre esistono romanzi, non solo classici, e opere teatrali di poche pagine perfetti per essere letti in una giornata.

Oggi si tratterà principalmente di due opere teatrali, rispettivamente “Vita di Galileo” scritto da Bertold Brecht e “Girotondo” di Arthur Schnitzler.

Ecco 2 libri brevi ma intriganti da leggere in un giorno che non faranno rimpiangere i famosissimi romanzi classici

Si tratta di un’opera teatrale scritta da Bertold Brecht e pubblicata per la prima volta nel 1943.

Nelle 15 scene si susseguono le vicende che, come suggerisce il titolo, narrano la vita del famoso scienziato Galileo Galilei.

Ambientato a Padova dal 1609 in poi l’opera si concentra principalmente sul processo e la conseguente abiura dello scienziato.

Si contrappongono la fede e la ragione, la prima è certezza mentre la seconda dubbio. Un’opera ricca di vicende ma di semplice lettura che permetterà di fare luce su una parte della storia che circonda Galileo.

Una sorta di biografia di uno dei più grandi scienziati di sempre da leggere se interessati al tema ma non solo. Libro perfetto anche per chi desidera una panoramica generale su epoca storica e personaggio.

Girotondo

La seconda opera teatrale di cui si tratterà è Girotondo di Arthur Schnitzler. Si tratta di circa settanta pagine dense di contenuti nelle quali si passa dalla riflessione sulla vita a quella sulla morte. Il tutto racchiuso in dieci storie con diversi attori.

Ogni storia ha come protagonisti personaggi diversi appartenenti a diverse estrazioni sociali.

Si va a creare un vero e proprio girotondo all’interno di salotti privati che vede muoversi sulla scena i dieci protagonisti.

Dalla prostituta al soldato passando per la cameriera, un poeta, una ragazzina, un marito, un conte, una attrice oltre ad un giovane e una giovane.

I personaggi si muovono sulla scena in una sorta di danza macabra utilizzata come pretesto per affrontare tematiche importanti e profonde.

Tante umanità, tante storie a confronto per un vero e proprio capolavoro da leggere in pochissimo tempo. Ecco, quindi, 2 libri brevi ma intriganti da leggere in un weekend di relax assoluto.