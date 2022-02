È importante comporre correttamente la propria dieta per assicurarsi di stare in salute. Tuttavia, non è semplice sapere esattamente come nutrirsi per avere un regime alimentare ottimale. Per questo è sempre bene rivolgersi a degli specialisti per farsi prescrivere la dieta più adatta alla propria condizione.

Oggi proviamo a dare qualche consiglio, fornendo le indicazioni degli esperti sulle quantità ideali di alcuni nutrienti da assumere ogni giorno. Vedremo, insomma, quanti cereali, frutta e grassi consumare ogni giorno, per cercare di avere un’alimentazione più salutare.

Le tante sostanze nutritive da assumere

Per poter avere un peso corporeo adeguato e stare bene con il proprio corpo è necessario equilibrare bene gli apporti e le spese energetiche.

Questo è quanto raccomanda la Food and Nutrition Board degli Stati Uniti, che periodicamente rilascia delle raccomandazioni sugli apporti nutritivi raccomandati.

In generale, quello che viene consigliato è di aumentare il consumo di alimenti come i cereali integrali, la frutta e la verdura. Allo stesso tempo, sarebbe consigliabile sostituire i prodotti ad elevato contenuto di grassi con altri che ne abbiano un contenuto basso. Inoltre, come sempre, resta importante anche effettuare regolarmente esercizio fisico e idratarsi adeguatamente.

Quanti cereali, frutta e grassi dovremmo consumare ogni giorno per avere una dieta sana e restare in salute

Come dicevamo, quindi, i grassi devono essere consumati con parsimonia. Per essere più precisi, essi dovrebbero costituire meno del 28% dell’assunzione totale di calorie, mentre gli acidi grassi saturi e trans devono comporre meno dell’8% delle calorie assunte giornalmente.

Inoltre, vengono anche forniti dati sul consumo consigliato di altri alimenti. Prendendo, ad esempio, la platea dei quarantenni, si consiglia di consumare almeno 198 grammi di cereali al giorno per gli uomini, e 170 grammi per le donne.

Frutta e verdura dovrebbero anche avere un ruolo di primo piano nell’alimentazione. In particolare, gli esperti consigliano di consumare almeno l’equivalente in volume di tre tazze e mezzo al giorno di verdura per gli uomini e due e mezzo per le donne.

Per la frutta, invece, gli apporti consigliati sono 2 tazze al giorno per gli uomini e una e mezza per le donne. Insomma, per avere un’idea, pensiamo a due porzioni di macedonia ogni giorno.

Per quanto riguarda l’apporto calorico, invece, l’assunzione giornaliera consigliata in genere è di 2600 calorie per gli uomini, e 2000 per le donne. Ovviamente, tutti i valori qui esposti sono soggetti a variazioni dipendenti dal fisico di ciascuna persona.

