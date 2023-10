L’ultima seduta della settimana scorsa ha lasciato un eccezionale segnale rialzista per le azioni ENI che aggiornano i massimi storici approfittando della crescita del prezzo del petrolio. Dove potrebbe condurre questo segnale rialzista? La parola all’analisi grafica, ma prima uno sguardo a quelle che sono le indicazioni degli analisti e dell’analisi fondamentale.

Quanto vale ENI? Quanto è sottovalutata?

Le azioni ENI presentano multipli degli utili (PE) molto interessanti. Il PE, infatti, è ben sotto il livello di demarcazione tra sopravvalutazione e sottovalutazione che passa per 10x. Ad analoga conclusione si giunge andando a guardare il rapporto EV/Sales ratio che relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Allo stato attuale, infatti, si aggira intorno a 0,5x, mentre il livello oltre il quale un titolo potrebbe considerarsi sopravvalutato è 1x. Il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono il titolo ENI sono praticamente quasi divisi a metà. Su 26 analisti che esprimo un rating sul titolo, infatti, 14 hanno una raccomandazioni Compra o Compra adesso, mentre gli altri 12 un giudizio Mantieni.

Anche dal punto di vista del prezzo obiettivo a un anno la situazione è abbastanza incerta. Si va, infatti, da una sottovalutazione di circa il 26% nello scenario più pessimistico, a una sopravvalutazione del 13% circa. In media, invece, le azioni ENI risultano essere sottovalutate poco più del 10% circa.

Eccezionale segnale rialzista per le azioni ENI che aggiornano i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 13 ottobre a quota 15,498 €, in rialzo dell’1,32% rispetto alla seduta precedente.

Quella di venerdì è stata la chiusura più alta di tutta la storia di ENI a Piazza Affari. Cosa ancora più importante, poi, è stata la rottura del primo ostacolo lungo il cammino della proiezione rialzista in corso in area 15,45 €. A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo e quotazioni oltre 20 € potrebbero non essere un miraggio. Da questo punto di vista, quindi, potrebbero essere decisive le prime sedute della settimana.

Prima di concludere facciamo notare come il rialzo delle ultime sedute sia stato accompagnato da un aumento dei volumi e da una crescita della forza relativa di ENI rispetto al FTSE Mib.

