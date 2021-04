Le persone con disabilità hanno diritto a numerose agevolazioni fiscali per il settore auto. Ad esempio, l’acquisto auto con Legge 104 che permette di ottenere la detrazione del 19% sul costo sostenuto e l’applicazione dell’IVA al 4%. Inoltre, prevede anche l’esenzione del bollo auto e l’esenzione del passaggio di proprietà. Esiste un eccezionale rimborso per le spese di riparazione auto alle persone con disabilità con una semplice domanda. Una procedura che non tutti conoscono perché destinata ad una particolare categoria di cittadini. Bisogna presentare un’autorizzazione e si può ottenere il rimborso delle spese sostenute per adattamento auto e per spese di riparazioni. Analizziamo nel dettaglio i soggetti che possono inoltrare domanda e i documenti da allegare per ottenere il rimborso.

Eccezionale rimborso per le spese di riparazione auto alle persone con disabilità che presentano domanda

La circolare INAIL n. 61 del 23 dicembre 2011 all’articolo 40, prevede adattamenti e modifiche dei veicoli che permettono all’assicurato di circolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I comandi speciali e gli adattamenti necessari che consentono l’accesso al veicolo prevedono che l’assicurato sia:

in possesso della patente di guida speciale;

se l’assicurato non è ancora in possesso della patente di guida speciale, deve presentare il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale. Il certificato deve contenere la prescrizione degli adattamenti necessari che permettono la conduzione del veicolo.

Gli adattamenti e allestimenti necessari che garantiscono l’accesso sono:

scivoli, pedane con elevazione, carrozzina manuale o con sistema elettrico strutturata per sostituire il sedile di guida, ecc.

Inoltre, l’assicurato deve risultare non idoneo alla guida oppure idoneo alla guida ma con la concessione di comandi speciali.

Sono rimborsabili anche i costi sostenuti dall’assicurato per le spese di collaudo e le spese per il trasporto del veicolo presso la sede di collaudo.

Per ottenere il rimborso delle spese relative agli adattamenti, allestimenti e comandi speciali, l’assicurato deve ottenere l’approvazione dell’U.T. (Ufficio Territoriale) competente.

Documenti da presentare per il rimborso spese

Eccezionale rimborso per le spese di riparazione auto alle persone con disabilità con una semplice domanda allegando specifici documenti.

Per il rimborso l’assicurato deve presentare la seguente documentazione:

carta di circolazione che dimostri l’effettiva installazione dei dispositivi;

sempre sulla carta di circolazione deve risultare il collaudo avvenuto;

acquisizione della patente di guida speciale e autorizzazione dalla CML (Commissione Medica Locale);

fattura con quietanza indicando in modo dettagliato il costo dei materiali e quello della manodopera.

In riferimento al rimborso per la fornitura del cambio automatico, l’assicurato deve presentare anche la certificazione rilasciata dal rivenditore dell’auto. Anche in questo caso la certificazione deve includere il costo specifico del cambio e non può essere superiore al listino prezzi pubblicato dalle case automobilistiche.

Il rimborso è riconosciuto solo sui veicoli nuovi.

Rimborso spese di riparazione anche per una seconda auto

La circolare INAIL n. 61/2011 prevede anche nuove possibilità. Infatti, per il reinserimento lavorativo, è possibile il rimborso su un secondo veicolo ad uso esclusivo per l’attività lavorativa. In questi casi, il rimborso è forfettario e si calcola sulla tipologia di autovettura:

400 euro fino ad una cilindrata di 1.400 cc;

600 euro per una cilindrata da 1.400 a 1.999 cc;

800 euro per una cilindrata uguale o superiore a 2.000 cc.

Il rimborso compete anche in caso di riparazione del cambio automatico di serie su un auto nuova. Mentre, il rimborso non compete se si tratta di un’auto usata.

Quindi, l’eccezionale rimborso per le spese di riparazione auto alle persone con disabilità con una semplice domanda è possibile se si rispettano le condizioni sopra elencate.

Bisogna precisare che gli assicurati INAIL rientrano in tutte le agevolazioni fiscali previsti dall’Agenzia delle Entrate per i disabili. Qui la guida completa.