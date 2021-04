Le torte spesso richiedono lunghe preparazioni e una cottura in forno che se viene fatta male può anche rovinare il risultato finale. Tuttavia, non sempre bisogna lavorare ore e ore per ottenere un dolce buonissimo. È questo il caso della deliziosa e cremosa torta senza cottura a base di nocciole e ricotta velocissima da preparare e con pochi ingredienti. Si tratta di una preparazione adatta davvero a tutti, ma la sua semplicità e bontà ci conquisteranno.

Ingredienti

Per preparare questa deliziosa torta fredda abbiamo bisogno di:

a) 250g di ricotta;

b) 100g di yogurt al naturale;

c) 100g di farina di nocciole;

d) 50g di granella di nocciole;

e) 40g di zucchero;

f) 30g di burro.

Se preferiamo possiamo sostituire i 40g di zucchero con circa 20g di miele.

Per un gusto speciale e particolare scegliamo ricotta e yogurt fatti con latte di capra.

Preparazione della deliziosa e cremosa torta senza cottura a base di nocciole e ricotta velocissima da preparare e con pochi ingredienti

Per preparare la base della torta per prima cosa prendiamo il burro a temperatura ambiente e dividiamolo in pezzettini. Su un piano di lavoro liscio o ricoperto di carta forno uniamo il burro tagliato alla farina di nocciole. Lavoriamo i due ingredienti assieme usando la punta delle dita e amalgamiamoli bene. Aggiungiamo anche quasi tutta la granella di nocciole soprattutto nei punti con più burro. Quando siamo soddisfatti dell’impasto diamoli una forma rotonda, ricopriamolo con un altro pezzo di carta forno e usiamo il mattarello per allargarlo. Lavoriamolo in questo modo su entrambi i lati. Quando la forma è pronta mettiamola nella tortiera e aggiustiamola con le mani sul fondo e sui bordi.

Occupiamoci ora della farcitura della torta. In un contenitore uniamo la ricotta, lo yogurt e lo zucchero. Lavoriamo gli ingredienti con la frusta elettrica fino ad ottenere una bella crema morbida e omogenea. A questo punto non ci resta che riempire la base della torta con la farcitura appena preparata. Infine, decoriamo la superficie con granella di nocciole e lasciamo riposare la torta per almeno 1 ora nel frigo.

La torta è finalmente pronta! La semplicità di questa preparazione è innegabile, ma il gusto degli squisiti ingredienti ci lascerà davvero senza parole.